Как война в Украине сказалась на торговле между Латвией и Россией

Согласно данным международного агентства International Trade Centre (ITC), которое проводит расчеты в долларах, рост экспорта Латвии в Россию в 2022 году вырос более чем на 60% по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет Diena.
Данные Центрального статистического управления (ЦСУ) также свидетельствуют о том, что война России против Украины не особо повлияла на торговлю Латвии с Россией.
В 2021 году Латвия экспортировала в Россию товаров на 1,197 млрд евро, а в 2022 году, по данным ЦСУ, экспорт составил 1,194 млрд евро, то есть снизился незначительно.
В денежном выражении импорт Латвии из России в 2022 году даже увеличился.
По данным ЦСУ, в 2021 году Латвия импортировала из России товаров на сумму 1,772 млрд евро, а в 2022 году - на 1,831 млрд евро.
Увеличение импорта в денежном выражении, скорее всего, связано с ростом цен на природный газ и нефтепродукты, а не с увеличением фактического объема импорта.
Здесь следует уточнить, что при анализе внешней торговли стран с Россией ITC использует не корректировки между официальными данными двух стран, а так называемые зеркальные расчеты, поскольку Россия прекратила обмен информацией о статистике внешней торговли.
Среди стран, внешнюю торговлю которых анализировало агентство, Латвия оказалась на втором месте с ростом экспорта на 63,7% по сравнению с 2021 годом, опередив даже Турцию, чей экспорт в Россию вырос на 61,8%.
Как возможно такое расхождение?
В своих расчетах ITC также учитывает данные о реэкспорте. Возможно, что в случаях, когда товары из Латвии отправляются в центр логистики в другой стране ЕС, в латвийской статистике это отражено как экспорт в страну, где находится центр логистики. Однако далее, когда латвийские товары экспортируются из этого центра логистики в другие страны, включая Россию, есть страны, которые точно указывают реэкспорт и истинную страну происхождения товаров, не включая эти товары в свой экспорт. Включение реэкспорта в расчеты может привести к расхождениям между расчетами латвийских статистиков и ITC.
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