Как война в Украине сказалась на торговле между Латвией и Россией

В своих расчетах ITC также учитывает данные о реэкспорте. Возможно, что в случаях, когда товары из Латвии отправляются в центр логистики в другой стране ЕС, в латвийской статистике это отражено как экспорт в страну, где находится центр логистики. Однако далее, когда латвийские товары экспортируются из этого центра логистики в другие страны, включая Россию, есть страны, которые точно указывают реэкспорт и истинную страну происхождения товаров, не включая эти товары в свой экспорт. Включение реэкспорта в расчеты может привести к расхождениям между расчетами латвийских статистиков и ITC.