Прокуратура: при подписании договора с Zītari LZ армия не учла все нюансы

Координационный отдел по защите личных и государственных прав Генеральной прокуратуры провел проверку договоров, заключенных должностными лицами региональных центров обеспечения Национальных вооруженных сил (НВС) в соответствии с договором "Об исполнении логистической услуги по поставкам продовольствия для нужд НВС" от 20 декабря 2022 года, сообщила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Иева Шомина.

Проверка установила, что в условиях договора с Zītari LZ предусмотрен переходный период и его выполнение должно происходить постепенно. В процессе подписания договора руководство НВС не проанализировало важные вопросы организационного характера и не обеспечило единый и четкий порядок заключения договоров на поставку продуктов питания, в результате чего ежедневные поставки продовольствия осуществляют и Zītari LZ, и другие предприятия.

В ходе проверки был сделан вывод, что параллельные договоры не наносят ущерба государству, так как расчет производится по фактическим заказам, поэтому оснований для применения мер прокурорского реагирования в настоящее время нет.

Как сообщалось, в декабре 2022 года зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ получила договор на сумму 220 млн евро на поставку продуктов питания для НВС на следующие пять лет. В настоящее время проводится проверка нарушений при заключении этого договора.

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