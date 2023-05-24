Утверждены новые тарифы на передачу электроэнергии, они коснутся всех потребителей

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) утвердила новые тарифы на услуги оператора системы распределения электроэнергии Sadales tīkls и оператора системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls (AST), которые вступят в силу с 1 июля.
Как указали в SPRK, влияние новых тарифов Sadales tīkls на счета домашних хозяйств будет разным, так как зависит от параметров подключения и потребления.
Для владельцев квартир с подключением 1F и потреблением до 100 кВт/ч в месяц ежемесячный счет увеличится в среднем на 5-7 евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
Такое же увеличение ожидает частных домовладельцев с подключением 1F и потреблением до 125 кВт/ч в месяц.
Увеличение платы за электроэнергию для владельцев частных домов с подключением 3F будет зависеть от выбранной нагрузки.
Для подключения 3F (16A или 20A) ожидаемое увеличение составит около 12-15 евро без НДС, для подключения 3F 25A и более - около 18 евро и более без учета НДС.
SPRK призывает потребителей пересмотреть свои привычки потребления электроэнергии и эффективность подключения, отказавшись от ненужных мощностей, чтобы сократить ежемесячные расходы на обслуживание. Это можно сделать с помощью калькулятора расчета нагрузки распределительной сети на сайте Sadales tīkls.
SPRK также сообщает, что для домашних хозяйств и юридических лиц будут доступны два типа тарифов - основной и специальный. Основной тариф подходит для тех, кто потребляет электроэнергию на регулярной основе, а специальный - для объектов, где потребление маленькое или нерегулярное, например, для дач или предприятий с сезонной деятельностью.
Переход на основной тариф автоматически произойдет для всех потребителей с 1 июля.
Если потребитель хочет перейти на специальный тариф, это можно сделать на клиентском портале предприятия e-st.lv или у своего поставщика электроэнергии, и он вступит в силу со следующего месяца.
"Хотя цены на энергоресурсы на рынке стабилизировались, геополитическая ситуация имела последствия для экономики в целом, которые вылились в общий рост цен в стране. Ни одно предприятие народнохозяйственного сектора не смогло избежать роста расходов, в том числе и системные операторы, тарифы которых не менялись несколько лет", - отметила руководитель SPRK Алда Озола, отметив, что последнее повышение тарифов "Sadales tīkls" было в 2016 году.
Она подчеркнула, что в сотрудничестве с предприятиями достигнуто наилучшее возможное решение, минимизирующее негативное воздействие на домашние хозяйства и предприятия.
Основными факторами, повлиявшими на повышение тарифа Sadales tīkls, стали цены электроэнергии на рынке, по которым оператор закупает ее для технологического потребления и обслуживания системы. На увеличение тарифа Sadales tīkls повлияло и увеличение стоимости услуг AST, общий рост цен в стране и снижение потребления электроэнергии в Латвии.
По сравнению с первоначальным проектом тарифа общие учитываемые в нем расходы AST снижены на 58,1 млн евро (38%), а Sadales tīkls - на 118 млн евро (25%) в год.
Как сообщалось, первоначально разработанные AST и Sadales tīkls проекты предусматривали повышение тарифа на передачу электроэнергии в 2,1 раза, а тарифа на распределение электроэнергии - на 75%. Правительство и Сейм поручили операторам пересмотреть тарифы, указав, что в проект тарифов не должны включаться убытки предыдущих периодов.
В конце апреля предприятия сообщили, что с 1 июля этого года тариф Sadales tīkls может вырасти в среднем на 32%, а тариф AST - на 36%.
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