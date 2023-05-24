Утверждены новые тарифы на передачу электроэнергии, они коснутся всех потребителей

Переход на основной тариф автоматически произойдет для всех потребителей с 1 июля.

Если потребитель хочет перейти на специальный тариф, это можно сделать на клиентском портале предприятия e-st.lv или у своего поставщика электроэнергии, и он вступит в силу со следующего месяца.

"Хотя цены на энергоресурсы на рынке стабилизировались, геополитическая ситуация имела последствия для экономики в целом, которые вылились в общий рост цен в стране. Ни одно предприятие народнохозяйственного сектора не смогло избежать роста расходов, в том числе и системные операторы, тарифы которых не менялись несколько лет", - отметила руководитель SPRK Алда Озола, отметив, что последнее повышение тарифов "Sadales tīkls" было в 2016 году.

Она подчеркнула, что в сотрудничестве с предприятиями достигнуто наилучшее возможное решение, минимизирующее негативное воздействие на домашние хозяйства и предприятия.

Основными факторами, повлиявшими на повышение тарифа Sadales tīkls, стали цены электроэнергии на рынке, по которым оператор закупает ее для технологического потребления и обслуживания системы. На увеличение тарифа Sadales tīkls повлияло и увеличение стоимости услуг AST, общий рост цен в стране и снижение потребления электроэнергии в Латвии.

По сравнению с первоначальным проектом тарифа общие учитываемые в нем расходы AST снижены на 58,1 млн евро (38%), а Sadales tīkls - на 118 млн евро (25%) в год.

Как сообщалось, первоначально разработанные AST и Sadales tīkls проекты предусматривали повышение тарифа на передачу электроэнергии в 2,1 раза, а тарифа на распределение электроэнергии - на 75%. Правительство и Сейм поручили операторам пересмотреть тарифы, указав, что в проект тарифов не должны включаться убытки предыдущих периодов.

В конце апреля предприятия сообщили, что с 1 июля этого года тариф Sadales tīkls может вырасти в среднем на 32%, а тариф AST - на 36%.