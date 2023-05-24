Главное за 24 мая ⟩ Кремлевская передача о Левитсе, Макаревич о Риге и новые электротарифы

Вторые сутки в Латвии спорят о присуждении TVNET штрафа в 8500 евро. Об этом и многом другом, чем закончится уходящая среда - в наших итогах дня.
Новости Латвии:
Ценности TVNET GRUPA - разнообразие, смелость, активная позиция и доверие. Спор с NEPLP из-за прозвучавшего в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" наглядно показывает, что до полного понимания демократических ценностей и свобод предстоит пройти еще некоторый путь. Но TVNET GRUPA последовательно выступает в их защиту.
В своем решении о штрафе TVNET GRUPA на 8500 евро Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) в том числе упирает на то, что журналисты были недостаточно точными в своих выражениях. Но насколько точен сам NEPLP?
Ведущий программы Zebra отправился на участок Бауского шоссе между Катлакалнсом и Кекавой, так как там проложена новая велосипедная дорожка. Правда, есть одно но...
Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила новые тарифы на услуги оператора системы распределения электроэнергии Sadales tīkls и оператора системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls, которые вступят в силу с 1 июля.
Сотрудники Государственной полиции просят помочь установить личность человека на фотографии.
За рубежом:
Когда я ехала в Даугавпилс на встречу с Ливаем Амарейном, я думала, что мы поговорим о нападении, которое он пережил вечером 4 мая и о котором узнала вся Латвия. Об этом мы тоже говорили, но разговор получился намного острее и глубже. Ливай поделился со мной историей своей семьи о насилии в поколениях и раскрыл свой путь к своей истинной личности. Он рассказал, как вышел замуж за любовь всей своей жизни - своего мужа Эрена. Ливай позволил заглянуть в свою жизнь, которая теперь наконец счастливая, но непростая.
Во вторник на Первом канале в России вышла программа кремлевской пропагандистки Марии Бутиной, посвященная президенту Латвии Эгилу Левитсу. Он назван там "химиком из Гамбурга".
В Таллинне произошел пожар в центре сбора опасных отходов и еще двух находящихся рядом зданиях.
Интересное чтиво:
20 мая в рамках поездки по Латгалии Даугавпилс посетила кандидат в президенты от партии "Прогрессивные" Элина Пинто.
"Это правда, он сильно опустевший", - сказал российский музыкант Андрей Макаревич в интервью на YouTube-канале "Говорящие Головы", подтверждая ранее сказанные слова о Риге после своих гастролей здесь.
Во вторник сборная Латвии по хоккею в овертайме обыграла сильную сборную Швейцарии со счетом 4:3 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2023 года, где ей предстоит сразиться с командой Швеции (25 мая). Пользователи Twitter в восторге от успехов латвийских хоккеистов.
В ближайшие дни в Латвии не ожидается осадков, воздух станет прохладнее, а местами возможны заморозки, прогнозируют синоптики.
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