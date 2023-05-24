Главное за 24 мая ⟩ Кремлевская передача о Левитсе, Макаревич о Риге и новые электротарифы

Новости Латвии:

​Ценности TVNET GRUPA - разнообразие, смелость, активная позиция и доверие. Спор с NEPLP из-за прозвучавшего в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" наглядно показывает, что до полного понимания демократических ценностей и свобод предстоит пройти еще некоторый путь. Но TVNET GRUPA последовательно выступает в их защиту.

В своем решении о штрафе TVNET GRUPA на 8500 евро Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) в том числе упирает на то, что журналисты были недостаточно точными в своих выражениях. Но насколько точен сам NEPLP?

Ведущий программы Zebra отправился на участок Бауского шоссе между Катлакалнсом и Кекавой, так как там проложена новая велосипедная дорожка. Правда, есть одно но...

Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила новые тарифы на услуги оператора системы распределения электроэнергии Sadales tīkls и оператора системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls, которые вступят в силу с 1 июля.

Сотрудники Государственной полиции просят помочь установить личность человека на фотографии.

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