Цена на электричество ниже нуля: почему так происходит?

Этот ценовой феномен можно объяснить тем, что в Европе (Нидерланды, Германия) наблюдается высокая генерация из возобновляемых источников энергии (солнечные и ветряные электростанции). Из-за высокой выработки цена на электроэнергию снизилась, и мы это почувствовали и в Латвии.

С другой стороны, генеральный директор Ignitis Latvija Кристап Музикантс считает, что частично это связано с эффектом солнечных панелей. Он прогнозирует, что в будущем тенденция, сохранится. Однако на рынке электроэнергии, как и на других рынках, наиболее важным является соотношение спроса и предложения.

Электроэнергия дешевле всего в периоды низкого потребления и спроса, которые обычно приходятся на выходные и середину дня, когда производство солнечной энергии наиболее интенсивно, пояснили в Latvenergo. Несмотря на эти отдельные падения, в остальное время цена электроэнергии не дешевая.

"В Латвии и Литве цена на электроэнергию по-прежнему остается выше, чем в других регионах", - отмечает Самтиньш. Это означает, что в нашем регионе по-прежнему ощущается нехватка генерирующих мощностей, которые могли бы обеспечить более дешевую электроэнергию.

"Мы ожидаем, что с наступлением более жаркой погоды в Латвии и других странах Европы возрастет и потребление электроэнергии, чему будет способствовать использование охлаждающего оборудования", - говорит Самтиньш. Ветряная генерация летом тоже уменьшится.