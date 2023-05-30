Министерство подсчитало, сколько государство потеряло из-за выходного

За один праздничный день в Латвии не собирается от 10 до 12 миллионов евро налогов, сообщило Министерство финансов (Минфин), ссылаясь на оценку Министерства экономики о влиянии праздников на валовой внутренний продукт (ВВП).
Представители Минфина поясняют, что оценка фискального воздействия одного праздничного дня проводились в 2014, 2016 и 2018 годах. В то время они были связаны с предоставлением нового праздничного дня.
Оценки были основаны на двух предположениях - по оценкам Министерства экономики, стоимость одного дополнительного праздника составляет от 0,08% до 0,1% ВВП, а также на принципе пропорциональности, т.е. налоговые поступления к ВВП не меняются из-за дополнительного выходного, поэтому налоговые поступления увеличиваются пропорционально росту ВВП.
По данным Минфина, фискальное воздействие, оцененное на основе принципа пропорциональности и исходя из того,
что отмена одного государственного праздника увеличит ВВП на 0,09%, составит 11,9 млн евро в 2023 году, 12,6 млн евро в 2024 году, 13,3 млн евро в 2025 году и 14 млн евро в 2026 году.
Минфин также ссылается на пример Дании. С учетом принципа пропорциональности была проведена оценка того, насколько должен вырасти ВВП Дании, чтобы обеспечить фискальное воздействие на налоговые поступления, о котором заявило правительство Дании - около 403 млн евро. Рост был оценен в 0,243%.
Последствия для бюджета, применяя упомянутое увеличение в случае Латвии и сохраняя принцип пропорциональности, составят 32,2 миллиона евро в 2023 году, 34,2 миллиона евро в 2024 году, 36,1 миллиона евро в 2025 году, 37,9 миллиона евро в 2026 году.
Представители Минфина отмечают, что в аннотации 2014 года о назначении нового праздничного дня, помимо расчетов Министерства экономики (около 0,9% ВВП), упоминались и расчеты Конфедерации работодателей Латвии (LDDK). По подсчетам LDDK, стоимость одного выходного дня составляет 0,4% ВВП.
Однако ранее расчеты LDDK не использовались при оценке воздействия на бюджет. Если принять во внимание оценки обоих учреждений, то среднее значение составило бы 0,245% ВВП, что очень близко к значению, которое было оценено в случае Дании и используется для расчетов фискальных последствий Латвии.
Что касается вопроса о дополнительных расходах из государственного бюджета в праздничный день 29 мая, представители Министерства финансов заявили, что это будет вопрос к правительству. В настоящее время Минфин не располагает такой сводкой и соответствующими расчетами.
Уже сообщалось, что Сейм незадолго до полуночи в воскресенье, 28 мая, принял решение объявить понедельник, 29 мая, государственным праздником в честь бронзовых медалей, завоеванных латвийскими хоккеистами.
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