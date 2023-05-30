Министерство подсчитало, сколько государство потеряло из-за выходного

Представители Минфина поясняют, что оценка фискального воздействия одного праздничного дня проводились в 2014, 2016 и 2018 годах. В то время они были связаны с предоставлением нового праздничного дня.

Оценки были основаны на двух предположениях - по оценкам Министерства экономики, стоимость одного дополнительного праздника составляет от 0,08% до 0,1% ВВП, а также на принципе пропорциональности, т.е. налоговые поступления к ВВП не меняются из-за дополнительного выходного, поэтому налоговые поступления увеличиваются пропорционально росту ВВП.

По данным Минфина, фискальное воздействие, оцененное на основе принципа пропорциональности и исходя из того,

что отмена одного государственного праздника увеличит ВВП на 0,09%, составит 11,9 млн евро в 2023 году, 12,6 млн евро в 2024 году, 13,3 млн евро в 2025 году и 14 млн евро в 2026 году.

Минфин также ссылается на пример Дании. С учетом принципа пропорциональности была проведена оценка того, насколько должен вырасти ВВП Дании, чтобы обеспечить фискальное воздействие на налоговые поступления, о котором заявило правительство Дании - около 403 млн евро. Рост был оценен в 0,243%.