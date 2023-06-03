"Эрдоганомика" продолжается, или самые большие проблемы турецкой экономики

Обычно центральные банки повышают процентные ставки, чтобы снизить инфляцию. Рост процентных ставок делает кредит более дорогим, что, в свою очередь, снижает спрос и охлаждает экономику, и цены начинают падать.

Тем временем Эрдоган продолжал снижать процентные ставки, несмотря на то, что инфляция была очень высокой и продолжала расти. Именно поэтому экономисты говорят о необычной экономической политике Эрдогана, существенно подорвавшей доверие к центральному банку, фактически ничего не сделавшему для снижения инфляции.

Эрдгоан возразил, что более дешевые кредиты означают больше свободы для бизнеса, для инвестиций, что также поможет турецкой экономике. Однако самая большая проблема заключается в том, что Эрдоган продолжает верить, что ему удастся бороться с инфляцией с помощью низких процентных ставок. Так не бывает, и пока Эрдоган будет продолжать эту политику, лира будет продолжать падать, а инфляция продолжать расти.

Несмотря на проблемы, Турция имеет относительно хорошие показатели экономического роста. Во время пандемии и высоких госрасходов, экономическая активность сумела подняться на 11%, но в прошлом году этот показатель составил всего 3%, учитывая последствия российского вторжения в Украину. В настоящее время туризм находится на высоком уровне, что обеспечивает хорошие доходы для экономики.

Однако турецкую экономику сильно пошатнуло землетрясение в феврале, унесшее жизни более 50 тысяч человек. Три миллиона человек потеряли свои дома.