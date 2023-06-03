"Эрдоганомика" продолжается, или самые большие проблемы турецкой экономики

После переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана инфляция в стране по-прежнему находится на очень высоком уровне, а турецкая лира вновь потеряла часть своей стоимости. Изменит ли турецкий президент свою непривычную экономическую политику или "эрдоганомика" продолжит удивлять в плохом смысле?
С тех пор, как Реджеп Тайип Эрдоган пришел к власти 20 лет назад, национальная валюта его страны, лира, потеряла около 90% своей стоимости по отношению к доллару. Когда стоимость валюты падает так быстро, то растет инфляция. В Турции это ощущается особенно тяжело, учитывая, что стране необходимо закупать много различного сырья.
Официальные данные показывают, что сейчас уровень инфляции в Турции составляет 44%, что значительно ниже прошлогодних 85%. Однако наблюдатели отмечают, что официальные цифры значительно ниже реального уровня инфляции.
Беднейшие домохозяйства страдают от роста цен, потому что им приходится тратить все большую часть своих средств на самые необходимые предметы повседневного обихода из своего и без того небольшого дохода. Согласно исследованию цены на продукты питания выросли за год втрое, а цены на овощи продолжают расти и в этом году.
"С ростом политической неопределенности и введением абсолютной президентской системы в 2018 году турецкая экономика столкнулась с серьезной нисходящей динамикой", - сказал Эрдал Ялчин, экономический эксперт Кильского института. В значительной степени экономический спад является результатом неортодоксальной экономической политики Эрдогана.
Обычно центральные банки повышают процентные ставки, чтобы снизить инфляцию. Рост процентных ставок делает кредит более дорогим, что, в свою очередь, снижает спрос и охлаждает экономику, и цены начинают падать.
Тем временем Эрдоган продолжал снижать процентные ставки, несмотря на то, что инфляция была очень высокой и продолжала расти. Именно поэтому экономисты говорят о необычной экономической политике Эрдогана, существенно подорвавшей доверие к центральному банку, фактически ничего не сделавшему для снижения инфляции.
Эрдгоан возразил, что более дешевые кредиты означают больше свободы для бизнеса, для инвестиций, что также поможет турецкой экономике. Однако самая большая проблема заключается в том, что Эрдоган продолжает верить, что ему удастся бороться с инфляцией с помощью низких процентных ставок. Так не бывает, и пока Эрдоган будет продолжать эту политику, лира будет продолжать падать, а инфляция продолжать расти.
Несмотря на проблемы, Турция имеет относительно хорошие показатели экономического роста. Во время пандемии и высоких госрасходов, экономическая активность сумела подняться на 11%, но в прошлом году этот показатель составил всего 3%, учитывая последствия российского вторжения в Украину. В настоящее время туризм находится на высоком уровне, что обеспечивает хорошие доходы для экономики.
Однако турецкую экономику сильно пошатнуло землетрясение в феврале, унесшее жизни более 50 тысяч человек. Три миллиона человек потеряли свои дома.
Политическая и экономическая неопределенность относительно будущего инвестиций также растет, особенно если Эрдоган продолжит свою нетрадиционную политику. Дефицит внешней торговли значительно увеличился, а валютные резервы Центрального банка Турции значительно сократились. За неделю до выборов валютные резервы Турции упали до самого низкого уровня с 2002 года.
Но у страны есть свои инвесторы, например, богатые страны арабского региона и Персидского залива.
Перед выборами Эрдоган сказал CNN, что «экономика Турции, а также ее банковская и финансовая система находятся в относительно хорошем положении, особенно благодаря инвестициям и странам Персидского залива». Именно поэтому он планировал поблагодарить своих спонсоров сразу после выборов. Таким образом, первый зарубежный визит может состояться в одной из арабских стран, а не на Северный Кипр или в Азербайджан, как это принято по традиции.
Также Эрдоган планирует отправиться в Москву, потому что он в долгу перед президентом России Владимиром Путиным, который дает Турции большие скидки на газ, а также выделил 20 миллиардов долларов на финансирование строительства АЭС на юге Турции.
Тут надо вспомнить предвыборные обещания Эрдогана - снизить инфляцию и остановить падение лиры. Это заставит президента отказаться от собственной политики. Будут ли выполнены эти обещания? Возможно нет.
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