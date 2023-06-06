Министерство культуры передаст Минздраву 1,2 миллиона евро

Министерству финансов поручено подготовить доклад о перераспределении дополнительного финансирования отраслям здравоохранения и образования до 16 июня.

Министерство финансов согласилась с тем, что финансирование здравоохранения следует предусмотреть, и министерство не нужно убеждать в этом. Однако оно не могла обещать, что сможет найти необходимые дополнительные 140 миллионов евро. Если это не удастся, будут искать другие решения.

Министр здравоохранения Лига Меньгелсоне заявила, что в настоящее время в Латвии сложилась критическая ситуация. После двух лет пандемии Covid-19 пациентов, ранее пропускавших обследования, на 20% больше, чем планировалось.

В настоящее время люди вынуждены пользоваться платной медициной, специалисты переходят в частный сектор, в результате чего не остается врачей, оказывающих платные медицинские услуги за счет государства.

На неотложные нужды этого года необходимо 164,5 миллиона евро. Они могли бы обеспечить 90 000 посещений детского стоматолога, 610 000 амбулаторно-поликлинических пунктов,

увеличить практики семейных врачей, обеспечить доступность для стационарных больных во втором полугодии, в результате чего компенсировалась бы разница реальных затрат по сравнению с тарифом. При таком финансировании можно было бы увеличить количество анализов и исследований в лабораториях.

В среднем на неотложные нужды в этом году потребуется 17,3 млн евро, чтобы, например, люди имели доступ к семейным врачам без перерывов во время отпуска, а еще 11,3 млн евро необходимо для обеспечения дополнительного сотрудника в практике.