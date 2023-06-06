Министерство культуры передаст Минздраву 1,2 миллиона евро

Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) заявил, что Министерство культуры нашло возможность передать 1,2 миллиона евро в сектор здравоохранения.
Он пояснил, что сокращения финансирования киноиндустрии не планируется, но будет оцениваться дополнительная возможность перенести выплаты по некоторым кино- и другим культурным проектам с 2023 на 2024 год.
RUS TVNET уже сообщал, что премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил министерствам пересмотреть расходы в своих бюджетах, чтобы найти дополнительное финансирование для секторов здравоохранения и образования. Сделать это нужно до 26 мая.
"Государственный бюджет на этот год уже принят. И министр здравоохранения, и министр образования и науки взяли на себя обязательство осуществить важные изменения в здравоохранении и образовании, чтобы обе системы стали более эффективными и могли предоставлять качественные и доступные услуги нашим жителям, а именно планируется разделение больниц по уровням и оптимизация школьной сети", - подчеркнул Кариньш.
Резолюцией премьер-министра министерствам поручено до 26 мая подготовить информацию об экономии расходов, возникшей в процессе выполнения государственного бюджета на 2023 год и прогнозируемой до конца года, а также о результатах пересмотра предыдущих расходов, влияющих на экономию средств в 2023 году и в последующие годы. Резолюция также предусматривает пересмотр выделенного в 2023 году финансирования с целью обеспечения здравоохранения и образования средствами, необходимыми для выполнения обязательств, содержащихся в декларации правительства и правовых актах.
Министерству финансов поручено подготовить доклад о перераспределении дополнительного финансирования отраслям здравоохранения и образования до 16 июня.
Министерство финансов согласилась с тем, что финансирование здравоохранения следует предусмотреть, и министерство не нужно убеждать в этом. Однако оно не могла обещать, что сможет найти необходимые дополнительные 140 миллионов евро. Если это не удастся, будут искать другие решения.
Министр здравоохранения Лига Меньгелсоне заявила, что в настоящее время в Латвии сложилась критическая ситуация. После двух лет пандемии Covid-19 пациентов, ранее пропускавших обследования, на 20% больше, чем планировалось.
В настоящее время люди вынуждены пользоваться платной медициной, специалисты переходят в частный сектор, в результате чего не остается врачей, оказывающих платные медицинские услуги за счет государства.
На неотложные нужды этого года необходимо 164,5 миллиона евро. Они могли бы обеспечить 90 000 посещений детского стоматолога, 610 000 амбулаторно-поликлинических пунктов,
увеличить практики семейных врачей, обеспечить доступность для стационарных больных во втором полугодии, в результате чего компенсировалась бы разница реальных затрат по сравнению с тарифом. При таком финансировании можно было бы увеличить количество анализов и исследований в лабораториях.
В среднем на неотложные нужды в этом году потребуется 17,3 млн евро, чтобы, например, люди имели доступ к семейным врачам без перерывов во время отпуска, а еще 11,3 млн евро необходимо для обеспечения дополнительного сотрудника в практике.
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