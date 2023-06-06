"Газпром" надеялся заморозить Европу, но заплатил высокую цену

В течение последних нескольких лет Кремль делал все возможное, чтобы западные страны отказались от помощи Украине. Одним из рычагов воздействия стала угроза "Газпрома" зимой оставить Европу без российского газа. В Москве были уверены, что такой план может провалиться.

Именно поэтому "Газпром" в прошлом году понес рекордные убытки. В 2022 году компания была вынуждена потратить более 50% своих денежных резервов на компенсацию потерь, вызванных утратой европейского рынка.

В начале полномасштабной войны в Украине у "Газпрома" было два триллиона рублей (23 миллиарда евро) сбережений, но к концу года половина сбережений уже была потеряна.

Согласно финансовому отчету компании, можно сделать вывод, что чистые убытки "Газпрома" в прошлом году составили 1,2 трлн рублей (13,8 млрд евро). Ситуация осложняется еще и тем, что в России были повышены налоги.

Эксперты говорят, что в ближайшие годы компании придется столкнуться с угрозами финансовой стабильности. После прекращения поставок российского газа в Европу "Газпром" не может найти новые рынки сбыта.

В 2023 году Китай готов купить всего 22 млрд кубометров газа, что в семь раз меньше, чем компания экспортировала в Евросоюз. Кремль надеялся улучшить ситуацию, убедив Китай построить газопровод "Сила Сибири - 2", но Си Цзиньпин отказался подписывать газовый контракт с Москвой, предпочтя вместо этого более тесное сотрудничество с Туркменистаном.