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Министерство земледелия готовит план закрытия супермаркетов по воскресеньям

rus.tvnet.lv/LETA
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Супермаркет в Риге
Супермаркет в Риге Фото: Paula Čurkste/LETA

Рост цен на продукты питания необходимо остановить, и один из способов добиться этого - закрыть супермаркеты по воскресеньям, считает Министерство земледелия.

По мнению министра Дидзиса Шмитса, это позволит небольшим местным предприятиям зарабатывать, сообщает Lsm.lv.

"Недавно я видел наценку 300% + НДС на продукцию одного крупного латвийского производителя, причем в группе товаров, которая не является дорогой", - сказал министр.

Если бы супермаркеты не работали по воскресеньям, воскресенье было бы оставлено для небольших торговцев.

Нынешняя ситуация ненормальна, считает и ведущий сотрудник Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе. Все указывает на то, что цены должны снизиться.

"На мой взгляд, цены на продовольствие снижаются, но меньше, чем должны. А некоторые даже выросли", - сказала Гулбе.

По ее словам, продажи снизились по всей Европе, и это также должно снизить цены. По мнению Гулбе, в Латвии две основные причины того, почему мы не ощущаем сейчас снижения цен. Одна из них - недостаточная конкуренция. Приход Lidl улучшил ситуацию, но ненамного.

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