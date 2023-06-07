"Люди покупают меньше еды": эксперт о ценах на продукты

Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш на организованной Orkla Latvija дискуссии "Инфляция и устойчивость: год под влиянием колебаний цен на продовольственное сырье" признал,

что цены на продукты питания в Латвии росли гораздо быстрее, чем в других частях мира, хотя это и общеевропейское явление, связанное с ростом цен на энергоносители.

Теперь мировые цены на продукты питания падают, но "инфляция цен на продукты питания в Латвии живет своей жизнью". Аболиньш признает, что не для всех цен рост можно объяснить рациональными соображениями. Был эффект "сжатой пружины", инфляция накопила давление, которое теперь высвобождается.

Глава Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис выразил в ходе дискуссии обеспокоенность слишком длительной инфляцией. Данные торговцев показывают, что объемы потребления снижаются в течение последних шести месяцев.

Если в начале года у жителей была тенденция покупать меньше, то сейчас они покупают дешевле и меньше.

"Ситуация нехорошая для всех. Объемы переработки сокращаются, люди покупают меньше еды", - сказал Крузитис.

"Возможно, мы сейчас слишком рассчитываем на то, что за все заплатит потребитель. Вопрос в том, кто первым начнет снижать цены", - добавил он. В Литве инфляция снижается быстрее, как и цены производителей.