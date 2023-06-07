Медикам нужно 160 млн евро, чтобы пациенты не остались без лекарств

Такой ответ представители здравоохранения дали на вопрос представителей министерств, из бюджетов которых планируется взять часть упомянутого финансирования, каких улучшений в здравоохранении можно ожидать на эти средства.

Парламентский секретарь Министерства финансов Карина Плока отметила, что на заседании правительства вопрос о выделении дополнительных средств будет обсуждаться с премьер-министром и министрами, которые захотят узнать, каким будет результат выделения дополнительных средств.

По ее словам, Минздрав ожидает, что Министерство здравоохранения будет более активно участвовать в решении этого вопроса и проявлять больше инициативы в реструктуризации финансирования. И пациенты, и министерства, откуда поступят дополнительные средства, должны понимать, что финансирование используется целенаправленно там, где оно необходимо, отметила парламентский секретарь.

Президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце в ответ на это пояснила,

что запрошенные Минздравом дополнительно 160 млн евро невозможно направить на улучшения, так как эти деньги нужны для сохранения доступности здравоохранения в целом.

Председатель правления Латвийского общества больниц Евгений Калейс подчеркнул, что ситуация настолько плоха, что речь идет не о том, чтобы что-то улучшить, а о том, чтобы не стало еще хуже - чтобы очереди к врачам не стали еще больше, а получение услуг - еще сложнее.