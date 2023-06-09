Подрыв Каховской ГЭС: Латвия выделила 200 000 евро на ликвидацию катастрофы

Деньги выделены из средств госбюджета на непредвиденные расходы. Правительство приняло решение об оказании поддержки посредством опроса.

Согласно принятому Кабинетом министров решению, Латвия перечислит деньги правительству Украины с целью содействия "быстрой, скоординированной и адресной закупке оборудования, материалов и техники для ликвидации первичных последствий наводнения".

Запрос украинской стороны о помощи включает в себя такие неотложные потребности, как водовозы для питьевой воды, спасательные шлюпки и транспортные средства для передвижения по затопленным территориям, сверхмощные насосы, питьевая вода, фильтры для воды, продуктовые наборы и другие товары.

Как сообщалось, во вторник российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, в результате чего была разрушена плотина и затоплены огромные территории, в том числе несколько населенных пунктов.

Каховская ГЭС находится под контролем российских войск, но после взрыва плотины оказались затоплены как подконтрольные Украине территории на правом берегу Днепра, так и оккупированные Россией территории на левом берегу.

Кроме того, по запросу украинской стороны Латвия планирует отправить в Украину автомобили медицинской помощи, адаптированные к условиям войны. Возможное количество машин уточняется, проводится их техническая проверка, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

Машины должны быть специально оборудованы для использования в условиях военного времени. Недавно Служба неотложной медицинской помощи Латвии обновила свой автопарк, заменив на новые более 100 автомобилей.

В Минздраве сообщили, что через Механизм гражданской обороны ЕС Латвия регулярно готовит к отправке в Украину медицинское оборудование, например, инфузионные насосы, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациентов и другие устройства.

Министр здравоохранения Лига Меньгелсоне встретилась в четверг с послом Украины в Латвии Анатолием Куцеволом, чтобы обсудить продолжение гуманитарной помощи, а также лечение и реабилитацию раненых украинских воинов в Латвии.