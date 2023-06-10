У министра есть подозрения о скрытом соглашении между торговцами о ценах на продукты

Говоря об идее Министерства земледелия затормозить рост цен на продукты питания закрытием супермаркетов по воскресеньям, Шмитс указал, что "совершенно ненормально, если на местные продукты широкого потребления ставят наценку в 300% + PVN и еще и конкурируют".

"Это один большой переработчик зерна, все что я могу сказать. Если такое предприятие с наценкой еще может конкурировать, это означает, что цена корректируется и в других сетях.

Это наводит на еще большие подозрения, сейчас у меня нет доказательств, что в определенных группах продуктов есть соглашение. Ясно, что есть доминирующее положение, и есть высокая вероятность, что в определенных группах продуктов соглашение есть", - отметил Шмитс.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: