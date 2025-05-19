На каком уровне нужно знать латышский, чтобы не получить штраф на работе

Имя владельца небольшого кафе-мороженого в Старой Риге, итальянца Дарио Бони, который живет в Латвии уже 10 лет, стало известно широкой публике после того, как Центр государственного языка (VVC) оштрафовал его за недостаточное знание латышского языка. TVNET+ выяснил, какой уровень латышского требуется для разных профессий в сфере бизнеса и за что могут оштрафовать.