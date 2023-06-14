Минздрав: для оплаченных услуг детского стоматолога нужно выделить больше денег

Одной из важнейших проблем доступности стоматологических услуг является не только нехватка специалистов в секторе оплачиваемых государством стоматологических услуг, но и низкий тариф на стоматологические манипуляции, установленный государством.

Последний раз эти тарифы пересматривались в 2018 году.

Сегодня комиссия по социальным и трудовым вопросам рассматривала коллективное заявление жителей "Оплачиваемая государством стоматологическая помощь детям в острых случаях".

Ранее представитель инициативы, глава Латвийского союза работников образования и науки Инга Ванага подчеркнула, что необходимо обеспечить доступность оплачиваемых государством стоматологических услуг 24 часа в сутки для детей до 18 лет в каждом регионе Латвии.

Сегодня на заседании комиссии она признала, что ситуация с доступностью стоматологических услуг улучшилась, но улучшения по-прежнему необходимы.

Она пояснила, что в острой ситуации, особенно после окончания рабочего дня, в выходные и праздничные дни, невозможно получить оплачиваемые государством стоматологические услуги.

Частные стоматологические кабинеты предлагают услуги 24 часа в сутки, семь дней в неделю, но не у всех семей есть финансовые средства, чтобы позволить себе это.