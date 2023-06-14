МВФ: Латвии необходимо обуздать инфляцию и решить некоторые долгосрочные проблемы

Латвии необходимо ограничить инфляцию и решить долгосрочные проблемы, связанные с производительностью, инвестициями и нехваткой рабочей силы, говорится в оценке мониторинговой миссии Международного валютного фонда (МВФ).
МВФ заявляет, что в краткосрочной перспективе фискальная политика должна быть более жесткой, чтобы помочь снизить инфляционное давление, при этом следует гарантировать, что любая энергетическая поддержка, если она потребуется, будет адресной. Фискальные реформы должны быть сосредоточены на государственных инвестициях, пенсиях, здравоохранении, образовании и налоговой реформе, способствующей росту.
В финансовом секторе следует продолжать мониторинг рисков и разрабатывать планы на случай непредвиденных обстоятельств. Ускорение корпоративных реформ может помочь изменить слабую инвестиционную среду в Латвии, которая наблюдается уже десять лет. В целях дальнейшей поддержки инвестиций и производительности структурная политика должна способствовать переходу на "зеленую" энергию, увеличивать предложение высококвалифицированной рабочей силы, снижать регулятивную нагрузку на рынках товаров и услуг и усиливать цифровую трансформацию.
МВФ прогнозирует, что экономический рост Латвии в этом году замедлится до 0,9% по сравнению с 2,8% в прошлом году, поскольку высокая инфляция негативно влияет на потребление и снижает спрос за рубежом. Ожидается, что в следующем году валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии вырастет на 2,7%. Между тем инфляция в стране снизится до 10,4% в этом году из-за падения цен на энергоносители и ослабления спроса. Ожидается, что в следующем году инфляция снизится до 3,4%.
В среднесрочной перспективе прогнозируется восстановление экономического роста Латвии благодаря реформам, росту потребления и государственным инвестициям. Основными рисками для подъема экономики являются эскалация войны и связанные с ней санкции, которые могут снова повысить цены на энергоносители, нарушить энергоснабжение в Европе и снизить внешний спрос, считают в МВФ.
МВФ приветствует усилия правительства по реформированию пенсионной системы и увеличению пенсионного возраста на три месяца в год, пока он не достигнет 65 лет в 2025 году. Фонд отмечает, что дополнительные реформы могут включать привязку официального и досрочного пенсионного возраста к будущему увеличению ожидаемой продолжительности жизни, чтобы стимулировать более продолжительную трудовую жизнь.
В то же время латвийское правительство должно сделать новый акцент на стимулирующей экономический рост налоговой реформе. В Латвии следует уменьшить налоговую нагрузку на рабочую силу, чтобы усилить содействие занятости и увеличить предложение высококвалифицированной рабочей силы. Это может быть компенсировано за счет увеличения налога на имущество, рационализации налоговых льгот и введения налога на выбросы для секторов, не охватываемых системой квот ЕС, говорится в отчете МВФ.
По мнению МВФ, запланированные меры по улучшению цифрового развития должны быть реализованы надлежащим образом и немедленно, чтобы увеличить предложение рабочей силы и положительно повлиять на производительность в будущем.
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