МВФ: Латвии необходимо обуздать инфляцию и решить некоторые долгосрочные проблемы

В среднесрочной перспективе прогнозируется восстановление экономического роста Латвии благодаря реформам, росту потребления и государственным инвестициям. Основными рисками для подъема экономики являются эскалация войны и связанные с ней санкции, которые могут снова повысить цены на энергоносители, нарушить энергоснабжение в Европе и снизить внешний спрос, считают в МВФ.

МВФ приветствует усилия правительства по реформированию пенсионной системы и увеличению пенсионного возраста на три месяца в год, пока он не достигнет 65 лет в 2025 году. Фонд отмечает, что дополнительные реформы могут включать привязку официального и досрочного пенсионного возраста к будущему увеличению ожидаемой продолжительности жизни, чтобы стимулировать более продолжительную трудовую жизнь.

В то же время латвийское правительство должно сделать новый акцент на стимулирующей экономический рост налоговой реформе. В Латвии следует уменьшить налоговую нагрузку на рабочую силу, чтобы усилить содействие занятости и увеличить предложение высококвалифицированной рабочей силы. Это может быть компенсировано за счет увеличения налога на имущество, рационализации налоговых льгот и введения налога на выбросы для секторов, не охватываемых системой квот ЕС, говорится в отчете МВФ.

По мнению МВФ, запланированные меры по улучшению цифрового развития должны быть реализованы надлежащим образом и немедленно, чтобы увеличить предложение рабочей силы и положительно повлиять на производительность в будущем.