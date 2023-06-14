Закупка продовольствия для армии: сумму в 220 миллионов евро "рекомендовал" чиновник НВС

Упомянутое произошло на заключительном заседании закупочной комиссии, когда фактически был объявлен победитель конкурса, указала Яунземе.

Что касается согласования суммы, Яунземе указала, что если бы соблюдались существующие правила, то закупочная комиссия, либо председатель комиссии, либо глава VALIC должны были обратиться в Министерство обороны, в котором есть централизованная комиссия по планированию закупок во главе с государственным секретарем, который рассматривает поправки ко всем централизованным планам закупок.

Закупки можно совершать только в соответствии с этим планом. Если делается что-то еще, то требуется поправка к этому плану. "Если бы это было сделано, то, скорее всего, мы оказались бы в ситуации, когда такой суммы нет вообще, и, наверное, дополнительное внимание было бы уделено вопросам, касающимся предмета этой закупки", - подчеркнула представитель Госконтроля.

Сегодня на комиссии депутаты поинтересовались тем, не должен ли взять на себя ответственность госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс. Яунземе ответила, что согласно констатированном в ревизии, не стоит ограничиваться оценкой ответственности только членов закупочной комиссии и отдельных чиновников НВС, поэтому Госконтроль призывает оценить и возможную ответственность руководящих чиновников министерства.

В то же время Яунземе сложно судить о возможной ответственности госсекретаря, кроме того, Госконтроль не оценивает политическую ответственность, да и на тот момент министр обороны Артис Пабрикс уже не занимает эту должность.