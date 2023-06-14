Закупка продовольствия для армии: сумму в 220 миллионов евро "рекомендовал" чиновник НВС

На тот момент начальник отдела закупок и контрактов Управления снабжения командования безопасности Национальных вооруженных сил (НВС) Имант Фрейбергс был тем, кто предложил установить сумму в 220 миллионов евро на закупку продовольствия Национальной Вооруженные Силы, признала в среду, 14 июня, в Сейме член совета Госконтроля Кристине Яунземе.
На прошлой неделе Госконтроль отметил, что планируемая сумма договора (220 млн евро с правом ее увеличения на 50%, общая ожидаемая максимальная сумма договора - до 330 млн евро в течение пяти лет) впервые была указана, когда закупочная комиссия принимала решение о заключении договора с ООО Zītari LZ.
Сумма договора была определена исходя из предположения должностного лица закупочной комиссии и без учета финансирования в размере 8,2 млн евро, предусмотренного планом централизованных закупок. Согласно бухгалтерским документам, с 1 января по 30 апреля этого года НВС получили от Zītari LZ продукты питания на сумму 992 000 евро. За указанный период времени НВС получили счет от Zītari LZ за администрирование предоставленной услуги на сумму 30 000 евро.
В среду на комиссии Сейма Яунземе указала, что не было распоряжения, позволяющего в последний момент увеличить сумму до 220 миллионов евро.
"Сумма в 220 миллионов - инициатива одного члена закупочной комиссии, который делал подсчеты, какой вообще может быть сумма этого договора. Ответственному за закупку лицу никто не давал задания этого делать и это ни с кем не было согласовано", - указала Яунземе.
Упомянутое произошло на заключительном заседании закупочной комиссии, когда фактически был объявлен победитель конкурса, указала Яунземе.
Что касается согласования суммы, Яунземе указала, что если бы соблюдались существующие правила, то закупочная комиссия, либо председатель комиссии, либо глава VALIC должны были обратиться в Министерство обороны, в котором есть централизованная комиссия по планированию закупок во главе с государственным секретарем, который рассматривает поправки ко всем централизованным планам закупок.
Закупки можно совершать только в соответствии с этим планом. Если делается что-то еще, то требуется поправка к этому плану. "Если бы это было сделано, то, скорее всего, мы оказались бы в ситуации, когда такой суммы нет вообще, и, наверное, дополнительное внимание было бы уделено вопросам, касающимся предмета этой закупки", - подчеркнула представитель Госконтроля.
Сегодня на комиссии депутаты поинтересовались тем, не должен ли взять на себя ответственность госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс. Яунземе ответила, что согласно констатированном в ревизии, не стоит ограничиваться оценкой ответственности только членов закупочной комиссии и отдельных чиновников НВС, поэтому Госконтроль призывает оценить и возможную ответственность руководящих чиновников министерства.
В то же время Яунземе сложно судить о возможной ответственности госсекретаря, кроме того, Госконтроль не оценивает политическую ответственность, да и на тот момент министр обороны Артис Пабрикс уже не занимает эту должность.
Гарисонс в свою очередь указал, что закон предусматривает плату только за полученные услуги, и соответственно НВС не могли использовать продуктов на 220 миллионов евро, поэтому данная сумма фактически виртуальная.
Проблема в том, что сумма была прописана в контракте в самом конце, когда уже был назван победитель конкурса. Обычно эта сумма должна была быть согласована с НВС, и комиссия должна была сообщить, что сумма не соответствует плану закупок. С другой стороны, чиновник министерства, входивший в закупочную комиссию, должен был отчитываться перед руководством министерства, сказал Гарисонс.
"Это была халатность со стороны ответственных лиц, которая, слава богу, не имеет последствий, так как договор предусматривает только оплату заказанного питания", - отметил Гарисонс, добавив, что по факту упомянутой закупки в министерстве продолжается служебная проверка.
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