Закрытие супермаркетов по воскресеньям: экономисты не видят смысла

Экономисты критически оценивают предложение закрыть по воскресеньям крупные супермаркеты, что якобы будет способствовать спросу на товары в небольших магазинах и снизит инфляцию.

"Если бы супермаркеты были закрыты по воскресеньям, это оказало бы больше влияния на покупательские привычки потребителей, но не оказало бы существенного влияния на инфляцию.

Кроме того, любое ограничение свободной торговли создает дополнительные расходы для экономики, что может иметь эффект увеличения инфляции, а не ее снижения", - говорит экономист Банка Латвии Иева Опмане.

Руководитель и владелец мясоперерабатывающего предприятия Forevers Андрей Ждан отмечает, что люди, ожидающие, что в результате инфляция снизится, имеют неправильное представление о том, как функционирует экономика.

Министр земледелия Дидзис Шмитс в качестве аргумента в пользу закрытия супермаркетов по воскресеньям и праздничным дням вначале приводил необходимость поддержки местных небольших магазинов вне торговых центров, а позже к аргументам добавились подозрения в сговоре между розничными торговцами о ценах на продукты питания.

Экономист SEB Bankа Дайнис Гашпуйтис также не видит оснований для аргументов в пользу того, что закрытие супермаркетов по выходным снизит инфляцию,

тем более что эту инициативу пытаются обосновать тем, что увеличатся продажи местной продукции.

Со своей стороны Опмане отмечает, что торговые ограничения не приведут к существенному изменению общего спроса на продукты питания, но могут создать дополнительные трудности в планировании поставок и хранении, особенно продуктов с коротким сроком реализации.

Кроме того, торговые предприятия все равно должны платить за площади, независимо от того, активно ли они используются или закрыты по воскресеньям.