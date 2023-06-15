Проект "кладбищенского трамвая" стоил Rīgas satiksme почти миллион евро

Он пояснил, что из-за приостановки проекта пришлось списать расходы, связанные с его разработкой. Это сказалось на прибыли компании в прошлом году.

Зелтиньш отметил, что проект полностью разработан и готов к реализации. Потеряв средства из европейских фондов, столичное самоуправление или само предприятие не смогут найти такую крупную сумму на реализацию проекта.

Получить кредит на проект также было бы сложно, поскольку строительство трамвайной линии считается дорогим, а срок окупаемости составляет около 30 лет.

Как сообщалось, Центральное агентство финансов и договоров приняло решение о расторжении договора с Rīgas satiksme о реализации проекта трамвайной линии Сканстес, софинансируемого из средств Европейского союза.

Общая стоимость проекта оценивалась в 97,40 млн евро без учета налога на добавленную стоимость. Финансирование Фонда сплочения ЕС было запланировано в размере 65,66 млн евро, софинансирование Rīgas satiksme - в размере 27,40 млн евро, а другие публичные средства для проекта составляли 4,33 млн евро.

Новую трамвайную линию планировалось проложить в направлении улицы Сканстес, вблизи Большого кладбища, что возмутило многих рижан, которые обвинили самоуправление в осквернении памяти умерших и назвали новую трамвайную линию "кладбищенским трамваем".