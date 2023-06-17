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Маршрут 7-го трамвая в Риге хотят продлить на несколько километров

rus.tvnet.lv/LETA
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Трамвай. Иллюстрация
Трамвай. Иллюстрация Фото: Paula Čurkste/LETA

Муниципальное транспортное предприятие Rīgas satiksme планирует к 2026 году продлить 7-й трамвайный маршрут, сообщил агентству LETA член правления предприятия Янис Голубев.

В настоящее время трамвай курсирует от улицы Аусекля до Кенгарагса с конечной остановкой у торгового центра Dole. Трассу планируется продлить более чем на два километра до пересечения улиц Вишкю и Маскавас, где будет создаваться пункт мультимодальной мобильности.

До этого же места будут продлены контактные сети троллейбусов от конечной остановки на ул. Вишкю. Региональные предприятия общественного транспорта также смогут высаживать пассажиров в этом месте, не доезжая до центра Риги.

К этому месту планируется построить велосипедную дорожку, соединив ее с существующей велосипедной дорожкой на Кенгарагском променаде.

Проект планируется реализовать к лету 2026 года на средства Механизма восстановления и устойчивости.

По оценкам, продление трамвайной линии может стоить около 100 млн евро.

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