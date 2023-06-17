Суд отклонил жалобу Livas KTV на штраф, наложенный NEPLP

Согласно обвинению, 23 декабря прошлого года к распространителю телепрограмм Livas KTV пришли представители NEPLP с целью проверки соблюдения правил ретрансляции телепрограмм, предусмотренных Законом об электронных СМИ.

Представители NEPLP пришли к поставщику телевизионных услуг на улице Видрижу, 1 и сообщила представителю Livas KTV о проверке. Однако представители NEPLP не были обеспечены доступом к центральному узлу телевизионной связи и было технически невозможно проверить фактическую ретрансляцию телевизионных программ и полностью проверить лицензию на ретрансляцию.

Поэтому в январе NEPLP принял решение о наложении на компанию штрафа в размере 1400 штрафных единиц или 7000 евро.

13 февраля в суд поступила жалоба от Livas KTV. В компании заявили, что комиссии была предоставлена ​​возможность ознакомиться со списком ретранслируемых и транслируемых программ. Проверка NEPLP прошла без предварительного предупреждения, поэтому в помещении компании был не технический сотрудник, а юрист, который в меру своих возможностей выполнил требования членов комиссии.

С другой стороны, NEPLP поясняет, что Закон об электронных СМИ предусматривает право без предупреждения проводить проверки поставщиков услуг по распространению программ, а также если поставщик услуг отказывается допускать представителей NEPLP в свои помещения и не обеспечивает проведение проверок. Кроме того, присутствие технического персонала при данной проверке не требовалось.

Оценивая обстоятельства дела, суд признал, что Livas KTV не предоставила необходимую информацию по существу и административный штраф был применен к компании обоснованно.

Решение может быть обжаловано.

По информации Firmas.lv, Livas KTV было зарегистрировано в 2003 году. Уставный капитал компании составляет 2828 евро. Он принадлежит Василию Михайлову через фирму Livas.

В 2021 году оборот компании составил 1,4 миллиона евро, а прибыль - 43 000 евро. Финансовые данные за прошлый год пока не обнародованы.

Livas KTV предоставляет своим клиентам услуги кабельного телевидения, цифрового телевидения и IP-телевидения.