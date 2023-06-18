Генсек НАТО предостерегает о фальшивом мире в Украине

События в соседней Беларуси, которая является союзником России, усиливают требование Украины о быстром присоединении к НАТО. Однако такое "турбо-присоединение" в ближайшем времени вряд ли возможно.

"Будущее Украины связано с НАТО, но сейчас приоритет - чтобы Украина заявила о себе как суверенной и независимой стране - в противном случае нет возможности обсудить ее участие в [НАТО]", - в разговоре с Welt am Sonntag сказал руководитель НАТО Йенс Столтенберг.

Он добавил:

"Нам нужно обеспечить, чтобы, когда эта война закончилась, были бы организованы достаточные меры для безопасности Украины, чтобы Россия не смогла перевооружиться и снова напасть на Украину, чтобы остановить российский агрессивный цикл".

Столтенберг заявил, что в июле на саммите в Вильнюсе НАТО подтвердит пакет помощи, цель которого состоит в том, чтобы в течение нескольких лет добиться соответствия Украины стандартам НАТО. Надо укрепить и политические отношения. "Это приблизит Украину к НАТО", - сказал лидер альянса.

Столтенберг также предостерег от спешного мирного разговора между Украиной и Россией. "Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но чтобы мир был длительным, он должен быть честным", - сказал генсек НАТО.

"Мир не может означать заморозку конфликта и принятие продиктованной Россией сделки. Только Украина одна может определять условия, которые являются приемлемыми".