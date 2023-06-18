Генсек НАТО предостерегает о фальшивом мире в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерегает от ложного мира в Украине. "Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но чтобы мир был длительным, он должен быть честным", - сказал он в интервью Welt am Sonntag. Столтенберг также высказал свое представление о предстоящем саммите в Вильнюсе и пути Украины в НАТО.
События в соседней Беларуси, которая является союзником России, усиливают требование Украины о быстром присоединении к НАТО. Однако такое "турбо-присоединение" в ближайшем времени вряд ли возможно.
"Будущее Украины связано с НАТО, но сейчас приоритет - чтобы Украина заявила о себе как суверенной и независимой стране - в противном случае нет возможности обсудить ее участие в [НАТО]", - в разговоре с Welt am Sonntag сказал руководитель НАТО Йенс Столтенберг.
Он добавил:
"Нам нужно обеспечить, чтобы, когда эта война закончилась, были бы организованы достаточные меры для безопасности Украины, чтобы Россия не смогла перевооружиться и снова напасть на Украину, чтобы остановить российский агрессивный цикл".
Столтенберг заявил, что в июле на саммите в Вильнюсе НАТО подтвердит пакет помощи, цель которого состоит в том, чтобы в течение нескольких лет добиться соответствия Украины стандартам НАТО. Надо укрепить и политические отношения. "Это приблизит Украину к НАТО", - сказал лидер альянса.
Столтенберг также предостерег от спешного мирного разговора между Украиной и Россией. "Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но чтобы мир был длительным, он должен быть честным", - сказал генсек НАТО.
"Мир не может означать заморозку конфликта и принятие продиктованной Россией сделки. Только Украина одна может определять условия, которые являются приемлемыми".
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