Tele2 подала жалобу в Еврокомиссию: закупки обвиняют в фаворитизме

В такой ситуации, как указано в письме компании для СМИ, у других операторов мобильной связи ограничены возможности реально и эффективно конкурировать на рынке. Как отмечает Tele2, установленные в закупках критерии оценки, если рассматривать их взаимосвязанно, искажают конкуренцию, а также свидетельствуют о фаворитизме заказчиков в пользу исторического оператора.

"Систематический характер приобрела тенденция включать в публичные закупки критерии, которые предсказуемо обеспечивают победу историческому оператору.

На наш взгляд, это попытка сохранить позиции исторического оператора в публичном секторе, которые он получил, когда был единственным оператором в Латвии. Это достигается, допуская дискриминационные требования к закупкам, которые поощряют фаворитизм и препятствуют конкуренции", - говорит директор по юридическим делам и вопросам регулирования Tele2 Айгар Эвертовскис.

Цель подачи жалобы - создать внешний импульс для латвийского государства, чтобы оно не допускало предоставления необоснованных преимуществ отдельным претендентам. С 2021 года до момента подачи жалобы в Еврокомиссию было проведено 16 закупок услуг мобильной связи, превышающих пороги договорных цен ЕС. 13 из этих публичных закупок выиграла компания LMT, причем в девяти из них LMT победила как единственный претендент, так как критерии закупок искажали конкуренцию.