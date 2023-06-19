Повышение ВВП, понижение инфляции: новые прогнозы Банка Латвии

Банк Латвии повысил прогноз прироста валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году с 0,5% до 1,2%, сообщили агентству LЕТА в центральном банке.
В то же время Банк Латвии понизил прогноз роста ВВП на 2024 год до 3,1% с 3,7%, а на 2025 год прогноз экономического роста повышен с 3,3% до 3,5%.
Частное потребление, согласно прогнозам, вырастет в 2023 году на 1,3%, в 2024 году - на 3,9%, в 2025 году - на 4,4%. В то же время прогнозируется, что государственное потребление сократится на 4,4% в этом году, на 0,1% в следующем году и на 0,5% в 2025 году.
Рост инвестиций прогнозируется в размере 0,4% в этом году, 4,9% в 2024 году и 6,1% - в 2025 году.
Экспорт в этом году снизится на 0,1%, в следующем году увеличится на 3%, а в 2025 году - на 3,1%. В этом году прогнозируется снижение импорта на 2,5%, рост на 2,8% в следующем году и на 3,6% в 2025 году.
Банк Латвии прогнозирует безработицу на уровне 6,7% в этом году и на уровне 6,4% в следующем и 2025 годах.
Рост номинальной брутто-зарплаты в этом году составит 12%, в следующем году - 8,2%, в 2025 году - 7,8%.
Долг общего правительства в этом году прогнозируется на уровне 41,7% от ВВП, в следующем году - 40,6%, а в 2025 году - 40,1%.
Дефицит бюджета Банк Латвии прогнозирует на уровне 3,8% от ВВП в этом году, 2,9% от ВВП в следующем году и 1,5% от ВВП в 2025 году.
Почему?
Как указали в Банке Латвии, рост экономики во время кризиса превысил ожидания, что вместе с изменившимся взглядом на события этого года обусловило повышение прогноза роста на 2023 год до 1,2%.
"Неожиданно сильное частное потребление в конце 2022 года и улучшившиеся показатели роста в начале года, особенно благодаря увеличению инвестиций, меняют прогноз развития событий в этом году", - отмечают в Банке Латвии.
Поскольку население использовало сбережения для покупок раньше, чем ожидалось, рост потребления в ближайшие кварталы будет более сдержанным, прогнозирует Банк Латвии, отмечая, что более быстрый рост потребления начнется только в 2024 году на фоне более умеренной инфляции, а в 2024-2025 годах ускорится и экономический рост Латвии.
Стоимость энергоресурсов и производственных затрат в настоящее время нормализуется, однако рост инвестиций будет сдерживаться неопределенностью в регионе и ростом расходов на заимствования. В условиях неопределенности возрастает роль финансирования Европейского союза, но реализация планов пока задерживается, отмечает Банк Латвии.
Также сдерживают экономический рост прогнозы роста спроса в странах - основных торговых партнерах Латвии, особенно в Эстонии и Литве, отмечают в Банке Латвии.
Банк Латвии снизил прогноз инфляции в этом году до 8,5%
Банк Латвии снизил прогноз среднегодовой инфляции в 2023 году с 10% до 8,5%, также сообщили агентству LЕТА в центральном банке. Прогноз среднегодовой инфляции в 2024 году снижен с 2,7% до 2,4%, а в 2025 году - повышен с 2,6% до 3%.
Также Банк Латвии пересмотрел прогнозы базовой инфляции, в которой не учитываются цены продуктов питания и энергоресурсов. В 2023 году прогноз базовой инфляции повышен с 7,7% до 8,2%, в 2024 году - понижен с 5,8% до 5,7%, а в 2025 году - с 4,8% до 4,4%.
Почему?
Как отмечает Банк Латвии, со времени предыдущих прогнозов в марте ведущие центральные банки мира продолжали повышать процентные ставки в ответ на высокую инфляцию. Инфляция в еврозоне оказалась более устойчивой, чем ожидалось ранее, даже несмотря на падение цен на энергоресурсы в этом году и уменьшение перебоев в поставках.
"В условиях снижения мировых цен на энергоресурсы и продовольствие ожидается, что инфляция в еврозоне продолжит снижаться, однако базовая инфляция без учета цен на продовольствие и энергоресурсы будет более устойчивой из-за роста стоимости рабочей силы и высокого спроса в секторе услуг", - поясняет Банк Латвии.
Также отмечается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает повышать процентные ставки с учетом сохраняющегося высокого инфляционного давления. "Будущие решения ЕЦБ обеспечат главные процентные ставки на достаточно ограничивающем уровне, чтобы своевременно добиться соответствия инфляции среднесрочному целевому уровню в 2%, и будут поддерживаться на этом уровне столько, сколько необходимо", - отмечает Банк Латвии.
В Латвии снижение инфляции обусловлено резким снижением цен на энергоресурсы.
Годовая инфляция продолжает снижаться с каждым месяцем - с более чем 20% в начале года до 12,3% в мае, а во второй половине года ожидается однозначная инфляция.
В первом квартале 2023 года зарплаты выросли на 12%, что частично компенсирует влияние инфляции. "Напряженный рынок труда повышает риск того, что инфляция сохранится на более высоком, а рост - на более низком уровне", - отмечает центральный банк.
В то же время Банк Латвии подчеркивает, что инфляционные ожидания в настоящее время ослабевают, а государственную поддержку планируется сделать более адресной, чтобы не стимулировать инфляцию.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!