Повышение ВВП, понижение инфляции: новые прогнозы Банка Латвии

В то же время Банк Латвии понизил прогноз роста ВВП на 2024 год до 3,1% с 3,7%, а на 2025 год прогноз экономического роста повышен с 3,3% до 3,5%.

Частное потребление, согласно прогнозам, вырастет в 2023 году на 1,3%, в 2024 году - на 3,9%, в 2025 году - на 4,4%. В то же время прогнозируется, что государственное потребление сократится на 4,4% в этом году, на 0,1% в следующем году и на 0,5% в 2025 году.

Рост инвестиций прогнозируется в размере 0,4% в этом году, 4,9% в 2024 году и 6,1% - в 2025 году.

Экспорт в этом году снизится на 0,1%, в следующем году увеличится на 3%, а в 2025 году - на 3,1%. В этом году прогнозируется снижение импорта на 2,5%, рост на 2,8% в следующем году и на 3,6% в 2025 году.

Банк Латвии прогнозирует безработицу на уровне 6,7% в этом году и на уровне 6,4% в следующем и 2025 годах.

Рост номинальной брутто-зарплаты в этом году составит 12%, в следующем году - 8,2%, в 2025 году - 7,8%.

Долг общего правительства в этом году прогнозируется на уровне 41,7% от ВВП, в следующем году - 40,6%, а в 2025 году - 40,1%.