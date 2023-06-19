Новый Lidl откроется в Тихом центре Риги

Одновременно с магазином распахнет свои двери расположенный рядом новый ресторан быстрого питания Burger King, где в день открытия будут специальные предложения для клиентов.

Комплекс из магазина и ресторана быстрого питания на ул. Спорта, 10, спроектировали архитекторы Diānas Zalānes biroja, а строительные работы выполнили специалисты SIA Newcom Construction. На территории вокруг магазина высажено свыше 450 саженцев деревьев и кустарников на общую сумму около 21 тысячи евро.

Новый магазин Lidl на улице Спорта, 10, в Тихом центре Риги Фото: Пресс-фото

В день открытия для посетителей будут подготовлены сюрпризы: колесо фортуны с небольшими призами, а первые четыре недели покупателям будут предлагать специально отобранные товары по особо выгодным ценам. Покупатели также смогут рассчитывать на 90 минут бесплатной парковки.

Как сообщили на предприятии, благодаря проекту Lidl квартал ул. Спорта, 10, теперь будет благоустроен, приведен в порядок и возвращен в активную повседневную жизнь города. На средства Lidl были благоустроены и озеленены ближайшие окрестности магазина - улучшена инфраструктура для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.

Общий объем инвестиций в проект на ул. Спорта, 10, будет обнародован в день открытия магазина.

SIA Lidl Latvija создано в феврале 2018 года и 7 октября 2021 года открыло свою сеть магазинов в Латвии. В настоящее время в сети Lidl Latvija работают 24 магазина в 12 городах страны.

Международная сеть Lidl имеет более 12 000 магазинов и 200 логистических центров: компания представлена в 31 стране, в том числе в Азии.