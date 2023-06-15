На Калнциема открылся Lidl нового формата. Покупатели собирались с 4 утра

Как сообщили в компании, парковка, оборудованная в прилегающем внутриквартальном пространстве, создает ощущение просторного и обильно озелененного двора. Здесь высажены десятки деревьев и сотни саженцев декоративных многолетников и кустарников на сумму почти 87 000 евро - для озеленения использованы барбарис, пятилистник кустарниковый, гималайская береза, пурпурная яблоня, магнолия и голландская липа.

Открытие нового магазина Lidl на улице Калнциема Фото: Пресс-фото

Со стороны улицы Капселю во дворе оборудована большая спортивно-игровая площадка с мягким покрытием и тренажерами для занятий спортом на свежем воздухе площадью более 100 кв. м. В свою очередь любителей пинг-понга порадует прочный игровой стол.

Для удобства велосипедистов Агенскалнса рядом с магазином установлены 50 стоек для велосипедов из нержавеющей стали, а также станция самообслуживания, где можно подкачать шины и выполнить несложные работы по обслуживанию велосипеда.

Владельцы электромобилей уже с первого дня работы магазина могут пользоваться установленной на входе зарядной станцией, где могут одновременно подзаряжаться два электромобиля - один с DC- разъемом, а другой с AC-разъемом. Поскольку Lidl берет на себя ответственность за окружающую среду, здесь используется только 100% полученное в Латвии "зеленое электричество".

Новый магазин будет работать с 7:30 до 22:00 с понедельника по субботу и с 8:00 до 22:00 в воскресенье. Площадь здания магазина составляет около 4644 кв. м, а площадь торгового зала - около 1492 кв. м.

Открытие нового магазина Lidl на улице Калнциема. Приветствие первых покупателей Фото: Пресс-фото