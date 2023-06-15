На Калнциема открылся Lidl нового формата. Покупатели собирались с 4 утра

Сегодня, 15 июня, в 7:30 в Риге, на улице Калнциема, 38, открылся уже двадцать четвертый магазин Lidl в Латвии. Он занимает два этажа - часть парковочных мест находится под зданием. Архитектурное решение разработано с учетом индустриального наследия этого района, чтобы магазин гармонично вписался в застройку квартала. В строительство здания, оснащение помещений, модернизацию транспортной инфраструктуры и озеленение прилегающей территории инвестировано почти 13 миллионов евро, сообщили RUS TVNET в компании.
Церемонию открытия магазина почтил своим присутствием посол Германии в Латвии Кристиан Хельдт.
Первые покупателя, которые с нетерпением ждали открытия магазина уже с 4:00, получили по подарочной карте Lidl на сумму 30 евро.
В честь открытия магазина с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 будет работать колесо фортуны с призами-сюрпризами, а вечером жителей Агенскалнса приглашают на музыкальную барбекю-вечеринку. С 18:00 до 20:00 во дворе магазина можно отведать гриль-блюда от шеф-повара Артиса Упнерса, а музыкальную атмосферу создадут детский ансамбль из Агенскалнса Rasa и DJ Марекс Америкс со своей виниловой вечеринкой. Самые маленькие посетители магазина, как сообщили RUS TVNET, смогут весело провести время на современной детской площадке, построенной на средства Lidl.
Возрождение бывшей промзоны
Проект здания магазина и просторного двора разработало SIA Archab, а строительные работы выполнило SIA Aimasa. Площадь магазина формата "метрополия" составляет более 4600 кв. м с просторным и светлым торговым залом площадью почти 1500 кв. м.
Магазин расположен в квартале с индустриальной историей, и после долгих дискуссий между архитекторами и местными активистами здание возвели, отдав дань уважения наследию и сохранив элементы фабричного стиля. Со стороны улицы Калнциема восстановлены фрагменты фасада со старой кирпичной кладкой, а также полностью перестроены коммерческие помещения, в которых разместятся небольшие магазины или салоны.
Как сообщили в компании, парковка, оборудованная в прилегающем внутриквартальном пространстве, создает ощущение просторного и обильно озелененного двора. Здесь высажены десятки деревьев и сотни саженцев декоративных многолетников и кустарников на сумму почти 87 000 евро - для озеленения использованы барбарис, пятилистник кустарниковый, гималайская береза, пурпурная яблоня, магнолия и голландская липа.
Со стороны улицы Капселю во дворе оборудована большая спортивно-игровая площадка с мягким покрытием и тренажерами для занятий спортом на свежем воздухе площадью более 100 кв. м. В свою очередь любителей пинг-понга порадует прочный игровой стол.
Для удобства велосипедистов Агенскалнса рядом с магазином установлены 50 стоек для велосипедов из нержавеющей стали, а также станция самообслуживания, где можно подкачать шины и выполнить несложные работы по обслуживанию велосипеда.
Владельцы электромобилей уже с первого дня работы магазина могут пользоваться установленной на входе зарядной станцией, где могут одновременно подзаряжаться два электромобиля - один с DC- разъемом, а другой с AC-разъемом. Поскольку Lidl берет на себя ответственность за окружающую среду, здесь используется только 100% полученное в Латвии "зеленое электричество".
Новый магазин будет работать с 7:30 до 22:00 с понедельника по субботу и с 8:00 до 22:00 в воскресенье. Площадь здания магазина составляет около 4644 кв. м, а площадь торгового зала - около 1492 кв. м.
Инвестировав около 87 тыс. евро, ритейлер высадил в окрестностях магазина около 1500 саженцев кустов и деревьев. Доступны 117 парковочных мест, ширина которых 270 сантиметров, 6 парковочных мест для людей с особыми потребностями и 2 парковочных места для семей.
Также доступны 50 стальных стоек, где можно безопасно оставить велосипед, станция самообслуживания велосипедов, два депозитных таромата, закупочные тележки разных размеров, в т. ч. для детей и людей в инвалидных колясках, специальный лифт для тех, кто не может пользоваться эскалатором, туалет и комната для пеленания младенцев.
Lidl имеет более 12 000 магазинов и 200 логистических центров: компания работает в 31 стране и представлена в Азии. SIA Lidl Latvija создано в феврале 2018 года и 7 октября 2021 года открыло свою сеть магазинов в Латвии. В настоящее время в сети Lidl Latvija работает 24 магазина в 12 городах страны.
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