Самоуправление Цесиса не собирается продавать замок Лиелстраупе наследнику

Наследник семьи подтвердил ReTV, что готов выучить латышский язык, так как в будущем у него действительно серьезные цели в отношении этого имущества. Он выразил позицию, что с моральной точки зрения его семья по-прежнему имеет право вернуть замок Лиелстраупе, потому что по международному праву у них есть 100 лет, чтобы сделать это.

"Мы потеряли этот дворец 84 года назад, потому что не подали иск о возврате имущества. В период с 1991 по 1996 год правительство Латвии дало возможность вернуть имущество, мне было от пяти до десяти лет в то время. Я ничего не знал об этой возможности. Я знаю, что за эти годы правительство вернуло другие объекты недвижимости. Они делали исключения. Я не вижу причин, почему бы им не сделать это и в данном случае, особенно если замок умирает. Почему бы не отдать его семье, которая будет о нем заботиться?" - сказал фон Розен в интервью ReTV.