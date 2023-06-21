Самоуправление Цесиса не собирается продавать замок Лиелстраупе наследнику

Комментируя публичные заявления потомка семьи фон Розен о стремлении вернуть себе замок Лиелстраупе, муниципалитет Цесиса отмечает, что не рассматривает такую возможность и не имеет законного права отчуждать замок Лиелстраупе, сообщили в муниципалитете.
Якоб фон Розен, потомок семьи фон Розен, прибыл в Латвию из США и готов вернуть имущество своей семьи - замок Лиелстраупе. В настоящее время он принадлежит самоуправлению Цесисского края.
Он живет в Майами, США, и работает в сфере возобновляемых источников энергии в компании, которая сотрудничает с Эстонией. Так он попал в Балтию и начал более внимательно изучать историю семьи.
Наследник семьи подтвердил ReTV, что готов выучить латышский язык, так как в будущем у него действительно серьезные цели в отношении этого имущества. Он выразил позицию, что с моральной точки зрения его семья по-прежнему имеет право вернуть замок Лиелстраупе, потому что по международному праву у них есть 100 лет, чтобы сделать это.
"Мы потеряли этот дворец 84 года назад, потому что не подали иск о возврате имущества. В период с 1991 по 1996 год правительство Латвии дало возможность вернуть имущество, мне было от пяти до десяти лет в то время. Я ничего не знал об этой возможности. Я знаю, что за эти годы правительство вернуло другие объекты недвижимости. Они делали исключения. Я не вижу причин, почему бы им не сделать это и в данном случае, особенно если замок умирает. Почему бы не отдать его семье, которая будет о нем заботиться?" - сказал фон Розен в интервью ReTV.
Галерея: Замок Лиелстраупе
RUS TVNET уже сообщал, что весной этого года Сейм передал замок Лиелстраупе самоуправлению Цесисского края специальным законом, без компенсации.
Представитель самоуправления поясняет, что замок Лиелстраупе имеет очень важное историческое и культурное значение, это архитектурный памятник государственного значения. По мнению властей, это символ, который связывает местное сообщество с прошлым, настоящим и будущим.
"Это часть идентичности Цесисского края и особенно жителей Страупе, поэтому для нас важно, чтобы имущество принадлежало самоуправлению и его жителям", - подчеркнули местные власти.
Закон о передаче и реставрации замка Лиелстраупе гласит, что муниципалитету запрещается отчуждать, закладывать или иным образом обременять дворец правами собственности.
Он также предусматривает, что муниципалитет должен обеспечить его восстановление, доступность для населения, а также использование в культурно-просветительских целях.
Самоуправление начало работу над концепцией реставрации замка и решает другие вопросы, связанные с содержанием замка. Для замка был составлен план развития, который администрация муниципалитета представила жителям Страупе и окрестностей, получив поддержку для его реализации.
Планируется, что в будущем замок будет служить центром культуры, истории, образования и бизнеса. Муниципалитет поддерживает частные инициативы и часто налаживает сотрудничество с различными инициативными группами или культурными организациями. Если у потомков семьи фон Розен есть предложение по улучшению культурного содержания замка, которое будет способствовать сохранению и развитию наследия, туристической привлекательности и бизнеса, то муниципалитет с удовольствием выслушает их.
Галерея: Замок Лиелстраупе
Замок Лиелстраупе является частью памятника архитектуры государственного значения. Дворцово-церковный комплекс известен как один из самых живописных архитектурных памятников Латвии.
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