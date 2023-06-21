Нарушения санкций по Крыму: Swedbank заплатит большой штраф

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о заключении соглашения с Swedbank в Латвии в связи с нарушением санкций, наложенных на РФ из-за оккупации Крыма.
Swedbank согласился выплатить 3 430 900 долларов США (3 144 179 евро) для погашения своей потенциальной гражданской ответственности за нарушение санкций OFAC в отношении Крыма.
В 2015 и 2016 годах клиент латвийского Swedbank использовал латвийскую платформу электронного банкинга Swedbank с адреса интернет-протокола в Крыму для отправки платежей физическим лицам в Крыму через банки-корреспонденты США. Сумма компенсации отражает вывод OFAC о том, что очевидные нарушения Swedbank в Латвии не были раскрыты добровольно и бескорыстно.
Как говорится в заявлении OFAC, до вторжения России в Крым в 2014 году Swedbank привлек клиента из судоходной отрасли в Крыму, которому принадлежали три компании специального назначения, каждая из которых имела счет в Swedbank Латвии.
В период с 5 февраля 2015 года по 14 октября 2016 года клиент инициировал 386 транзакций на общую сумму 3 312 120 долларов США (3 035 326 евро) с использованием счетов, принадлежащих компаниям, которые обрабатывались через банки-корреспонденты США.
Примерно в марте 2016 года владелец компании попытался отправить платежи, связанные с его бизнесом, с IP-адреса в Крыму, используя платформу электронного банкинга. Банк-корреспондент США отклонил платежи, сославшись на возможную связь с Крымом, и предупредил Swedbank в Латвии.
Латвийский Swedbank попытался получить дополнительную информацию от этого американского банка-корреспондента и запросил информацию у владельца компании. Swedbank не получил ответа от банка-корреспондента в США, а владелец компаний ложно заверил Swedbank, что ни один из платежей не имел отношения к Крыму. На основании этого утверждения Swedbank перенаправил отклоненные платежи в другой банк-корреспондент США, который в итоге обработал их.
По данным OFAC, у латвийского Swedbank были основания полагать, что заверения клиента о том, что платежи не связаны с Крымом, были ложными.
Данные клиента четко показали, что он физически находится в Крыму, и эта информация была доступна Swedbank на момент нарушения санкций.
В результате действий Swedbank было нарушено распоряжение от 19 декабря 2014 года "О блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных операций в отношении Крымского региона Украины".
В частности, латвийский Swedbank позволил своему клиенту инициировать платежи из Крыма с использованием платформы электронного банкинга, которые в конечном итоге обрабатывались банком-корреспондентом в США. Результатом этой акции стал экспорт финансовых услуг в Крым, что нарушило режим санкций.
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