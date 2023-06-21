Нарушения санкций по Крыму: Swedbank заплатит большой штраф

Латвийский Swedbank попытался получить дополнительную информацию от этого американского банка-корреспондента и запросил информацию у владельца компании. Swedbank не получил ответа от банка-корреспондента в США, а владелец компаний ложно заверил Swedbank, что ни один из платежей не имел отношения к Крыму. На основании этого утверждения Swedbank перенаправил отклоненные платежи в другой банк-корреспондент США, который в итоге обработал их.

По данным OFAC, у латвийского Swedbank были основания полагать, что заверения клиента о том, что платежи не связаны с Крымом, были ложными.

Данные клиента четко показали, что он физически находится в Крыму, и эта информация была доступна Swedbank на момент нарушения санкций.

В результате действий Swedbank было нарушено распоряжение от 19 декабря 2014 года "О блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных операций в отношении Крымского региона Украины".

В частности, латвийский Swedbank позволил своему клиенту инициировать платежи из Крыма с использованием платформы электронного банкинга, которые в конечном итоге обрабатывались банком-корреспондентом в США. Результатом этой акции стал экспорт финансовых услуг в Крым, что нарушило режим санкций.