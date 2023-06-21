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Видео ⟩ Трагическая авария в Бауском крае: пятеро тяжело ранены, один умер

rus.tvnet.lv
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ДТП. Иллюстративное фото
ДТП. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Во второй половине дня 20 июня в Бауском крае были тяжело ранены пять молодых людей, которые сидели в автомобиле Ford. Один из молодых людей погиб - водитель легкового автомобиля, сообщает передача Degpunktā.

В начатом расследовании полиция пытается выяснить, почему легковой автомобиль съехал с дороги.

Официально неподтвержденная версия гласит, что на дороге выбежали дикие звери, и водитель грузовика резко нажал педаль тормоза.

Видео: сюжет программы Degpunktā

В результате водитель Ford, возможно, не успел уклониться от прицепа, находящегося впереди грузовика.

Представитель неотложной медицинской помощи Лаура Берзиня рассказывает о случившемся: "К сожалению, в ДТП погиб один пострадавший, а пять с тяжелыми и особо тяжелыми травмами были доставлены в лечебное учреждение".

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