Видео ⟩ Трагическая авария в Бауском крае: пятеро тяжело ранены, один умер

Во второй половине дня 20 июня в Бауском крае были тяжело ранены пять молодых людей, которые сидели в автомобиле Ford. Один из молодых людей погиб - водитель легкового автомобиля, сообщает передача Degpunktā.
В начатом расследовании полиция пытается выяснить, почему легковой автомобиль съехал с дороги.
Официально неподтвержденная версия гласит, что на дороге выбежали дикие звери, и водитель грузовика резко нажал педаль тормоза.
Видео: сюжет программы Degpunktā
В результате водитель Ford, возможно, не успел уклониться от прицепа, находящегося впереди грузовика.
Представитель неотложной медицинской помощи Лаура Берзиня рассказывает о случившемся: "К сожалению, в ДТП погиб один пострадавший, а пять с тяжелыми и особо тяжелыми травмами были доставлены в лечебное учреждение".
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