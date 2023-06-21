Видео ⟩ Трагическая авария в Бауском крае: пятеро тяжело ранены, один умер

В начатом расследовании полиция пытается выяснить, почему легковой автомобиль съехал с дороги.

Официально неподтвержденная версия гласит, что на дороге выбежали дикие звери, и водитель грузовика резко нажал педаль тормоза.

Видео: сюжет программы Degpunktā

В результате водитель Ford, возможно, не успел уклониться от прицепа, находящегося впереди грузовика.

Представитель неотложной медицинской помощи Лаура Берзиня рассказывает о случившемся: "К сожалению, в ДТП погиб один пострадавший, а пять с тяжелыми и особо тяжелыми травмами были доставлены в лечебное учреждение".