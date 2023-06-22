Во время Лиго поменяется время работы торговых центров Риги

В день Лиго, 23 июня, торговые центры Origo, Akropole Akropole Alfa и Sāga будут работать с 10:00 до 20:00. Другое время работы у находящихся там магазинов Rimi и Maxima, а также у отдельных торговцев.

Торговые центры Spice, Spice Home, Domina Dhopping, а также Rīga Plaza в день Лиго будет работать с 10:00 до 18:00, в свою очередь, Galerija Centrs будет работать с 10:00 до 17:00, а Galleria Riga будет работать с 10:00 до 16:00. В этих торговых центрах также рабочее время будет отличаться у продовольственных магазинов и отдельных торговцев.

В свою очередь, в Янов день, 24 июня, все упомянутые торговые центры будут закрыты, в них будут работать только магазины Rimi и Maxima, а также отдельные торговцы.