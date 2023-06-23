Сенаторы США: Применение ТЯО в Украине станет атакой на НАТО

В ходе пресс-конференции Грэм напомнил, что недавно президент США Джо Байден назвал угрозу применения Россией ядерного оружия реальной. Эта угроза - самая высокая со времен Карибского кризиса, и лучший способ предотвратить такой вариант развития событий - четко объяснить россиянам последствия подобных действий, подчеркнул сенатор. В свою очередь Ричард Блюменталь выразил мнение, что по мере того, как контрнаступление ВСУ станет приносить все больше успехов, у Путина будет расти соблазн использовать против Украины ядерное оружие либо взорвать Запорожскую атомную электростанцию. Подготовленная сенаторами резолюция носит лишь рекомендательный характер, и в случае принятия Белый дом не будет обязан ее исполнять.