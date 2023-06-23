"Сегодня у нас второй день рождения ". Страшная авария на Лиго из-за пьяного водителя

Анете рассказала порталу Apollo.lv, что ситуация произошла 23 июня 2022 года недалеко от Риги на Юрмальской объездной дороге, когда женщина с мужем и детьми в возрасте одного и четырех лет возвращались домой с праздника.

"Навстречу ехал мужчина с уровнем алкоголя 2,64 промилле, в машине которого также находилась его дочь.

"Из всех нас дочь получила очень легкие травмы, потому что автокресло было повернуто назад", - говорит Анете.

"У всех остальных были травмы средней степени тяжести. У меня была сломана нога, я пять месяцев ходила на костылях, все еще идет реабилитация", - рассказывает она.

Анете вспоминает, что "столкновение было лобовым".

"Это произошло из-за того, что он обогнал другую машину, не смог вернуться на свою полосу, "задел" другую машину и влетел в нашу", - говорит она.

Анете также поделилась, что это лишь небольшая часть того, что произошло. Конечно, переживания и последствия - это то, с чем придется жить и бороться еще долго. Мать очень надеется, что событие хоть кого-то заставит задуматься.

В преддверии праздников Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) также напоминает об актуальности проблемы и призывает сограждан не быть равнодушными.

В большинстве или 94% случаев за вождение в состоянии алкогольного опьянения свыше 1,5 промилле в Латвии задерживаются мужчины и чаще всего - в возрасте от 30 до 39 лет.