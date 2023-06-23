"Сегодня у нас второй день рождения ". Страшная авария на Лиго из-за пьяного водителя

Сегодня, 23 июня, Анете поделилась своими воспоминаниями о прошлогоднем празднике Лиго. "Я могла бы говорить об этом каждый день и публиковать фотографии, если это поможет хотя бы одному человеку принять решение не садиться за руль в пьяном состоянии".
"Плохое предчувствие, что до настоящей аудитории не дойдет. Сегодня у нас четверых второй день рождения. P.S. Травмы других членов семьи остаются за кадром", - пишет Анете в Twitter, публикуя фотографии.
Es varētu katru dienu runāt par šo un likt bildes, ja tas kaut vienam palīdzētu pieņemt lēmumu nesēsties pie stūres dzērušam. Nelaba aizdoma, ka īsto auditoriju nesasniedz. Mums četriem šodien otrā dzimšanas diena. P.S. Aizkadrā paliek pārējo ģimenes locekļu traumas. https://t.co/R5jlyK5KuJ pic.twitter.com/zHcuKI5GWf— Anete (@Anete_etenA) June 23, 2023
Незадолго до праздника Анете призвала не садиться за руль в нетрезвом виде.
"Здесь небольшой взгляд на то, какими могут быть последствия. Не для пьяного водителя, а для тех, кого он "зацепит" по дороге. Не будьте лохами, пожалуйста".
Pirmssvētku laikā gribas atgādināt, ka dzer un brauc tikai idioti. Te neliels ieskats, kādas var būt sekas. Nu, ne dzērājam, bet gan tiem, kurus pa ceļam “paķer”. Neesat lohi, lūdzu! pic.twitter.com/cIcJtQdhRN— Anete (@Anete_etenA) June 19, 2023
Анете рассказала порталу Apollo.lv, что ситуация произошла 23 июня 2022 года недалеко от Риги на Юрмальской объездной дороге, когда женщина с мужем и детьми в возрасте одного и четырех лет возвращались домой с праздника.
"Навстречу ехал мужчина с уровнем алкоголя 2,64 промилле, в машине которого также находилась его дочь.
"Из всех нас дочь получила очень легкие травмы, потому что автокресло было повернуто назад", - говорит Анете.
"У всех остальных были травмы средней степени тяжести. У меня была сломана нога, я пять месяцев ходила на костылях, все еще идет реабилитация", - рассказывает она.
Анете вспоминает, что "столкновение было лобовым".
"Это произошло из-за того, что он обогнал другую машину, не смог вернуться на свою полосу, "задел" другую машину и влетел в нашу", - говорит она.
Анете также поделилась, что это лишь небольшая часть того, что произошло. Конечно, переживания и последствия - это то, с чем придется жить и бороться еще долго. Мать очень надеется, что событие хоть кого-то заставит задуматься.
В преддверии праздников Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) также напоминает об актуальности проблемы и призывает сограждан не быть равнодушными.
В большинстве или 94% случаев за вождение в состоянии алкогольного опьянения свыше 1,5 промилле в Латвии задерживаются мужчины и чаще всего - в возрасте от 30 до 39 лет.
CSDD призывает всех задуматься под лозунгом "Легче уложить, чем похоронить". Не дай другу сесть за руль пьяным", чтобы искоренить актуальную проблему в обществе.
Цель – привлечь внимание к участию окружающих в ситуациях, когда человек пытается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, подвергая опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения.
"Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — проблема не только пьяных водителей, это затрагивает все общество.
Необходимо изменить отношение, потому что общественного осуждения пока недостаточно. Поэтому следует поддержать скандинавский подход, который также определяет ответственность за высокий уровень алкоголя в крови пассажиров транспортного средства.
Меньшее, что могут сделать люди, собравшиеся на различные мероприятия - это предотвратить вождение в нетрезвом виде", - говорит эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис.
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