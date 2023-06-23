Безопасность на Лиго: советы от "Скорой" и пожарных

Как и каждый год, в этот праздник большинство несчастных случаев происходит в состоянии алкогольного опьянения, при этом часто с трагическими последствиями. Каждый второй вызов "скорой" на Лиго и Янов день в связи с серьезными травмами или ухудшением здоровья связан с пациентами в состоянии опьянения.

Согласно статистике Госполиции, каждый год на Лиго десятки водителей садятся за руль в нетрезвом состоянии, подвергая опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. В прошлом году в праздничные выходные было задержано 60 нетрезвых водителей, 50 человек получили травмы в результате аварий, двое погибли.

Как свидетельствует статистика VUGD, в прошлом году на Лиго в результате возгораний пострадали восемь человек, один погиб. Также три человека погибли в результате утопления.