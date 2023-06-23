Безопасность на Лиго: советы от "Скорой" и пожарных

Продолжительная засуха в Латвии создает дополнительные риски несчастных случаев, поэтому Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) и Государственная полиция призывают к осторожности при разжигании костров и грилей на Лиго, так как даже самая маленькая искра может привести к несчастью.
Как и каждый год, в этот праздник большинство несчастных случаев происходит в состоянии алкогольного опьянения, при этом часто с трагическими последствиями. Каждый второй вызов "скорой" на Лиго и Янов день в связи с серьезными травмами или ухудшением здоровья связан с пациентами в состоянии опьянения.
Согласно статистике Госполиции, каждый год на Лиго десятки водителей садятся за руль в нетрезвом состоянии, подвергая опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. В прошлом году в праздничные выходные было задержано 60 нетрезвых водителей, 50 человек получили травмы в результате аварий, двое погибли.
Как свидетельствует статистика VUGD, в прошлом году на Лиго в результате возгораний пострадали восемь человек, один погиб. Также три человека погибли в результате утопления.
VUGD напоминает, что перед разжиганием костра необходимо подготовить место, ограничив его камнями или песком, а рядом держать ведро с водой. Костры можно разводить на безопасном расстоянии от зданий, деревьев и заборов, но ни в коем случае не в лесу. Костер также нельзя оставлять без присмотра, а по окончании празднования его нужно полностью потушить.
Также каждый год отдыхающие получают серьезные ожоги, прыгая через костры, падая в них или на гриль в состоянии алкогольного опьянения.
Опасные ожоги можно получить при разжигании костра горючей жидкостью или бензином, которые быстро воспламеняются. Оставленные без присмотра маленькие дети получают серьезные ожоги, дотрагиваясь до горячего гриля или наступая на угли.
Во время Лиго происходят трагические несчастные случаи, когда люди тонут или получают серьезные травмы, прыгая в воду. VUGD напоминает, что нельзя купаться в состоянии опьянения, прыгать в воду с высоты головой или ногами вниз, купаться ночью или в одиночку, особенно в незнакомых местах, а также необходимо следить за детьми у водоемов.
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