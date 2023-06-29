Грядет увеличение счетов за электричество. Можно ли что-то сделать?

Пока большинство жителей Латвии готовятся к неминуемому увеличению счетов за электричества с июля, некоторые клиенты уже получили счета в два раза больше, чем обычно. Почему так произошло, и можно ли что-то сделать разбирается RUS TVNET.
В начале июня некоторые клиенты компании Elektrum получили неприятный сюрприз - они получили счета за май, которые были почти в 2 раза больше, чем за прошлый месяц. Жители поспешили поделиться своей тревогой в социальных сетях и узнать все ли получили такие же большие счета. Например, в одной из групп женщина рассказала,
что ей пришел счет в 60 евро за 125 кВтч, в прошлом месяце, за такое же количество кВтч она заплатила 35 евро. То есть, рост составил почти 42%.
RUS TVNET обратился за комментарием в компанию Elektrum. Там ответили, что не могут комментировать конкретный счет, и посоветовали обеспокоенным жителям обратиться в службу поддержки клиентов Elektrum, ведь у каждого клиента индивидуальные условия договора.
В компании отметили, что такое резкое повышение цены для отдельных клиентов может зависеть "от продукта, выбранного домохозяйством. Не все контракты имеют одинаковую цену, она зависит от времени действия, выбора тарифа".
"Например, если клиент использовал универсальную услугу [тариф Universālais], то ему определенно выгоднее выбрать другой продукт", - отметили в Elektrum.
Это связано с тем, что условия продукта предусматривали пересмотр цен один раз в год, когда покупателям направлялось новое ценовое предложение. Если же клиент не сделал выбор в пользу другого тарифа, то его платеж будет выше, чем у других клиентов и выше, чем за прошлые месяца.
Кроме того, в апреле прекратилась государственная поддержка компенсации роста цен на электроэнергию.
С 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года для всех домохозяйств страны применялась фиксированная плата 0,16 евро за кВтч за первые 100 кВт/ч, а государство выплачивало торговцам оставшуюся разницу с рыночной ценой. Поэтому для многих клиентов счета за потребленную в мае электроэнергию значительно выросли.
Что изменится с 1 июля?
Но мало жителям отмены господдержки, так с 1 июля счета за электроэнергию для всех домашних хозяйств и предприятий значительно возрастут.
Это связано с тем, что Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) утвердила новые тарифы предприятия по передаче и распределению электроэнергии Sadales tīkls и предприятия по передаче электроэнергии Augstsprieguma tīkls.
Теперь, вместо прежних тарифов у Sadales tīkls появятся два: "Основной" (Pamata) и "Специальный" (Speciālais).
Стоимость фиксированной части тарифа будет зависеть от количества фаз и мощности на объекте, а переменной части - от потребленной электроэнергии.
"Специальный" рассчитан для небольшого или сезонного потребления. Например, для дачи, пустующей квартиры или для сезонной предпринимательской деятельности.
Переменная часть этого тарифа больше, а фиксированная меньше.
"Основной" тариф будет автоматически включен для всех пользователей 1 июля. Он подходит для регулярного потребления. Постоянная часть, т.е. плата за поддержание мощности, выше, а переменная часть - ниже. При желании его можно будет бесплатно сменить на "Специальный".
Из чего состоит счет за электричество и можно ли его уменьшить?
Счет любого торговца электричеством состоит всего из 3-х частей:
- Оплата электроэнергии по тарифу свободно выбранного коммерсанта,
- Оплата услуг системы передачи и распределения, предоставляемые Augstspriegumu tīkls и Sadales tīkls,
- Налог на добавленную стоимость (PVN)
Сообщается, что изменения в тарифах будут очень индивидуальны - для каждого в зависимости от потребляемой электроэнергии, а также мощности подключения.
Журналисты программы Panorāma посчитали, насколько увеличатся суммы в разделе счета "Услуги системы передачи и распределения" при новых тарифах. Приведем пример для самого распространенного случая, квартира с однофазным подключением и током до 16 ампер, потребляющая около 100 кВтч.
Хозяин такой квартиры раньше платил около 6,5 евро, а теперь ему придется выложить более 12 евро. Это на 89% больше.
Но самое большое влияние почувствуют на себе владельцы частных домов. Так, частный дом с трехфазным подключением и силой тока 32 ампера, при ежемесячном потреблении около 200 кВтч, для такого дома ожидаемый рост тарифа составляет около 157%.
Чтобы посмотреть, насколько изменится счет лично для вас, воспользуйтесь калькулятором Sadales tīkls.
В этот раз повышения тарифа коснутся раздела счета "Услуги системы передачи и распределения".
Совет 1. Сократить траты в этом разделе жители смогут, если оценят мощность подключения в своих домах. Это особенно важно для домов, в которых имеется трехфазное подключение с нагрузкой 25А и более.
Но для большинства жителей это не актуально, потому что в их домах подключено однофазное подключение на 16 ампер, эта нагрузка уже является оптимальной, поэтому снизить ее на меньшую технически невозможно.
Совет 2. Раздел счета, на который жители больше всего влияют - это "Цена за электричество". Тут домохозяйства могут либо снижать свое потребление, либо переходить к другому торговцу, с меньшими расценками за кВтч.
Если с первой частью все понятно - это экономия электроэнергии, замена приборов и лампочек на энергоэффективные, то с расценками торговцев следует ознакомиться поближе.
Лидерами на рынке торговли электроэнергией являются три компании: традиционная для Латвии Latvenergo (с брендом Electrium), TET (подразделение латвийской телекоммуникационной компании) и Enefit (международный энергетический концерн родом из Эстонии).
У каждого из них своя линейка продуктов и, соответственно, цена за них. С примерным порядком цен у разных торговцев можно ознакомиться с помощью калькулятора здесь.
Но главное различие у любых дилеров электроэнергии - это выбор фиксированного тарифа или динамического.
Фиксированный тариф - подразумевает неизменную цену за каждый потребленный кВтч на весь срок, который установлен в договоре. Это позволяет планировать расходы и не думать о колебании цен на бирже.
RUS TVNET сравнил цену за кВтч у лидеров рынка. За основу был взят фиксированный договор на 24 месяца. Как видим, самые выгодные условия предлагает эстонская компания Enefit с ценой в 0,1499 евро.
Но прежде чем сделать окончательно решение, рекомендуем сравнить и другие условия (абонентскую плату, условия досрочного разрыва договора и т.д.).
Динамический тариф - цена каждого кВтч зависит от колебаний фондовой биржи. Соответственно, можно использовать колебания цены и тратить больше электричества, когда цена на бирже ниже, и экономить, когда цена возрастает.
Цена за кВтч в динамическом тарифе складывается из цены на бирже плюс наценки, которую берет оператор. Так, TET добавляет к цене еще 0,00496 евро за кВтч, Enefit - 0,005 евро за кВтч, а Electrum - 0,01089 евро за кВтч (при потреблении до 500 кВтч).
Компания TET на своем сайте предоставила график биржевых цен за год.
Как видим, цены сильно колеблются в зависимости от времени года, природных условий и геополитической ситуации. Из графика видно, что прямо сейчас выгоднее подключить тариф динамичный, ведь средняя цена за май была всего 0,10137 евро за кВтч, что гораздо ниже, чем у фиксированного договора. Но стоит учесть, что сегодняшняя цена не гарантирует такую же низкую в будущем. Например, в прошлом году цена за мегаватт в отдельные часы достигала 4000 евро.
Но у жителей Латвии в руках есть инструмент, с помощью которого вполне реально попробовать сократить затраты на электроэнергию. Главное, это понять свои потребности, и, отталкиваясь от этого, смотреть тарифы - хочется спокойствия и прогнозируемых платежей, то стоит рассмотреть фиксированный договор.
Готовы отслеживать колебание цен на бирже, не пугает, что счет нельзя прогнозировать на 100%, сможете включать энергоемкую технику в часы самых низких цен, то обратите внимание на динамические тарифы.
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