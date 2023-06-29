Грядет увеличение счетов за электричество. Можно ли что-то сделать?

RUS TVNET сравнил цену за кВтч у лидеров рынка. За основу был взят фиксированный договор на 24 месяца. Как видим, самые выгодные условия предлагает эстонская компания Enefit с ценой в 0,1499 евро.

Но прежде чем сделать окончательно решение, рекомендуем сравнить и другие условия (абонентскую плату, условия досрочного разрыва договора и т.д.).

Динамический тариф - цена каждого кВтч зависит от колебаний фондовой биржи. Соответственно, можно использовать колебания цены и тратить больше электричества, когда цена на бирже ниже, и экономить, когда цена возрастает.

Цена за кВтч в динамическом тарифе складывается из цены на бирже плюс наценки, которую берет оператор. Так, TET добавляет к цене еще 0,00496 евро за кВтч, Enefit - 0,005 евро за кВтч, а Electrum - 0,01089 евро за кВтч (при потреблении до 500 кВтч).

Компания TET на своем сайте предоставила график биржевых цен за год.

Биржевые цены на электричество за год и плата за обслуживание в компании TET Фото: https://www.tet.lv/elektriba/tarifi

Как видим, цены сильно колеблются в зависимости от времени года, природных условий и геополитической ситуации. Из графика видно, что прямо сейчас выгоднее подключить тариф динамичный, ведь средняя цена за май была всего 0,10137 евро за кВтч, что гораздо ниже, чем у фиксированного договора. Но стоит учесть, что сегодняшняя цена не гарантирует такую же низкую в будущем. Например, в прошлом году цена за мегаватт в отдельные часы достигала 4000 евро.

Но у жителей Латвии в руках есть инструмент, с помощью которого вполне реально попробовать сократить затраты на электроэнергию. Главное, это понять свои потребности, и, отталкиваясь от этого, смотреть тарифы - хочется спокойствия и прогнозируемых платежей, то стоит рассмотреть фиксированный договор.

Готовы отслеживать колебание цен на бирже, не пугает, что счет нельзя прогнозировать на 100%, сможете включать энергоемкую технику в часы самых низких цен, то обратите внимание на динамические тарифы.