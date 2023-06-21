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Видео ⟩ Для части клиентов тариф на распределение электричества вырастет на 157%

rus.tvnet.lv
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Фото: Elmo Riig

С июля вступят в силу новые тарифы на распределение электроэнергии, что значительно увеличит счета за электричество. Для домохозяйств с более мощным подключением они увеличатся на целых 157%, сообщает Panorama.

Изменения в тарифах будут очень индивидуальны - для каждого в зависимости от потребляемой электроэнергии, а также мощности подключения.

Например, квартира с однофазным подключением и током до 16 ампер, потребляющая около 100 киловатт-часов. Хозяин такой квартиры раньше платил около 6,5 евро, а теперь ему придется платить более 12 евро. Это на 89% больше.

Другой пример квартиры - трехфазное подключение с силой тока до 16 ампер. Ежемесячное потребление - 150 киловатт-часов. Ожидаемый рост - 122%.

Пример для частного дома - трехфазное подключение, сила тока до 20 ампер при среднемесячном потреблении 125 киловатт-часов. Повышение - с 11 евро до 28 евро, или около 157%.

И еще один частный дом с трехфазным подключением и силой тока 32 ампера. Ежемесячное потребление - около 200 киловатт-часов. Ожидаемый рост для такого дома составляет около 157%.

Процентное увеличение будет выше для тех домохозяйств, которые используют более мощные соединения. Именно поэтому Sadales tīkls предлагает всем желающим оценить эффективность своего подключения, таким образом, возможно, получив возможность сэкономить.

Видео: Сюжет программы Panorama

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