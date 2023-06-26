Во многих городах Латвии снижается тариф на тепло

В июле тарифы на тепловую энергию будут снижены в Иецаве, Олайне, Резекне, Саласпилисе, Тукумсе, Валмиере, а также в населенных пунктах Джуксте, Паролайне, Пуре, Семе, Слампе, Туме и Виениба, а с августа - в Кокнесе, сообщили представители Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
Тариф на тепловую энергию Tukuma siltums в городе Тукумс, а также в населенных пунктах Джуксте, Семе, Слампе, Туме, Виениба и Пуре с 1 июля составит 73,37 евро за мегаватт-час (МВт/ч), что на 13,3% меньше, чем до сих пор. Снижение тарифа на тепловую энергию связано с падением цен на топливо (щепу) и закупаемое тепло.
Тариф на тепловую энергию Salaspils siltums с 1 июля составит 66,59 евро за МВт/ч, что на 7,3% меньше, чем сейчас. Изменения тарифов связаны с удешевлением топлива (щепы).
Тариф на тепловую энергию Rēzeknes siltumtīkli с 1 июля составит 103,03 евро за МВт/ч, что на 14,5% меньше по сравнению с нынешним тарифом. Изменения тарифа связаны со снижением цены на закупаемую тепловую энергию и снижением цены на топливо (топливные гранулы).
Тариф на тепловую энергию Olaines ūdens un siltums в Олайне и Паролайне с 5 июля составит 71,84 евро за МВт/ч, что на 15% меньше, чем до сих пор. Изменения тарифов связаны с изменением цен на топливо (природный газ) и закупаемое топливо.
Тариф на тепловую энергию Iecavas siltums со 2 июля составит 67,86 евро за МВт/ч, что на 0,8% меньше, чем сейчас. Изменение тарифа связано с изменением цены на топливо (природный газ) в результате заключения нового договора о приобретении природного газа по результатам конкурса.
Тариф на тепловую энергию Valmieras ūdens с 5 июля снизится на 16,9% - до 73,56 евро за МВт/ч. В настоящее время тариф в Валмиере составляет 88,54 евро за МВт/ч, с 1 июля тариф снизится до 88,22 евро за МВт/ч, а с 5 июля - до 73,56 евро за МВт/ч. Снижение тарифов на тепловую энергию связано с изменением цены закупаемой тепловой энергии.
В свою очередь, тариф на тепловую энергию Kokneses komunālie pakalpojumi с 1 августа составит 66,05 евро за МВт/ч, что на 16% меньше, чем до сих пор. Изменения тарифа связаны со снижением цены закупаемого топлива (природный газ и щепа) в результате заключения нового договора о приобретении топлива по результатам конкурса.
Все упомянутые семь предприятий с разрешения SPRK могут устанавливать собственные тарифы в случае изменения цены на топливо, стоимости закупаемой тепловой энергии или цены на проданную электроэнергию. Каждый раз, когда меняются вышеупомянутые факторы, компании представляют тарифы на утверждение в SPRK. Поэтому тарифы одного предприятия могут меняться несколько раз в течение года - как повышаться, так и понижаться.
Как сообщалось, в июле тарифы на тепловую энергию снизятся также в Баложи, Айзкраукле, Икшкиле, Екабпилисе, Валмиере, а также в селах Марупе, Скулте и Тирайне.
Кроме того, согласно тарифному проекту, представленному в Комиссию по регулированию общественных услуг Saldus komunālserviss, с августа в Салдусе планируется на 11% снизить тариф на тепловую энергию.
Компания предлагает с 1 августа снизить конечный тариф на тепловую энергию с нынешних 123,16 до 109,66 за мегаватт-час (МВт/ч).
Изменения тарифов связаны со снижением цен на природный газ и древесную щепу.
По информации Firmas.lv, оборот Saldus komunālserviss в 2022 году составил 3,64 млн евро, а убытки - 0,7 млн евро. По сравнению с 2021 годом оборот компании увеличился почти втрое. Предприятие принадлежит самоуправлению Салдусского края.
Напомним, что с 1 июля счета за электроэнергию для домашних хозяйств и предприятий значительно возрастут.
После того как Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) утвердила новые тарифы предприятия по передаче и распределению электроэнергии Sadales tīkls и предприятия по передаче электроэнергии Augstsprieguma tīkls, те компенсации, которые государство выплачивало жителям за повышение цен на электроэнергию в период с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года, с 1 июля будут возвращены в виде платы за подключение, пишет Latvijas Avīze.
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