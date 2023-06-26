Во многих городах Латвии снижается тариф на тепло

Тариф на тепловую энергию Iecavas siltums со 2 июля составит 67,86 евро за МВт/ч, что на 0,8% меньше, чем сейчас. Изменение тарифа связано с изменением цены на топливо (природный газ) в результате заключения нового договора о приобретении природного газа по результатам конкурса.

Тариф на тепловую энергию Valmieras ūdens с 5 июля снизится на 16,9% - до 73,56 евро за МВт/ч. В настоящее время тариф в Валмиере составляет 88,54 евро за МВт/ч, с 1 июля тариф снизится до 88,22 евро за МВт/ч, а с 5 июля - до 73,56 евро за МВт/ч. Снижение тарифов на тепловую энергию связано с изменением цены закупаемой тепловой энергии.

В свою очередь, тариф на тепловую энергию Kokneses komunālie pakalpojumi с 1 августа составит 66,05 евро за МВт/ч, что на 16% меньше, чем до сих пор. Изменения тарифа связаны со снижением цены закупаемого топлива (природный газ и щепа) в результате заключения нового договора о приобретении топлива по результатам конкурса.

Все упомянутые семь предприятий с разрешения SPRK могут устанавливать собственные тарифы в случае изменения цены на топливо, стоимости закупаемой тепловой энергии или цены на проданную электроэнергию. Каждый раз, когда меняются вышеупомянутые факторы, компании представляют тарифы на утверждение в SPRK. Поэтому тарифы одного предприятия могут меняться несколько раз в течение года - как повышаться, так и понижаться.