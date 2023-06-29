Минимальная зарплата в Литве превысит 900 евро

В то же время минимальная почасовая заработная плата будет повышена с 5,14 евро до 5,65 евро до вычета налогов.

По словам министра социальной защиты и труда Литвы Моники Навицкене, наряду с 20%-ным повышением ММЗ и 20%-ным повышением не облагаемого налогом дохода со следующего года зарплата "на руки" у самых низкооплачиваемых работников вырастет на 76 евро.

"Этим проектом мы увеличим доходы самых низкооплачиваемых работников в Литве, и еще одна хорошая новость заключается в том, что мы впервые после пятилетнего перерыва договорились об этом с социальными партнерами", - сказала Навицкене на заседании правительства.

Как сообщает Министерство социальной защиты и труда Литвы, для повышения ММЗ в следующем году государственному бюджету потребуется около 31,4 млн евро.

По данным министерства, в марте этого года в Литве было около 108,7 тыс. работников, получающих ММЗ или меньше. В бюджетных учреждениях таких работников было около 13,7 тыс.

В настоящее время ММЗ в Литве до уплаты налогов составляет 840 евро. Для сравнения в Латвии сейчас ММЗ до уплаты налогов составляет 620 евро, а с 1 января 2024 года этот показатель вырастет до 700 евро.