В бывшей промзоне Риги открылся новый Lidl - ближайший к центру города

Первый покупатель ждал открытия нового магазина уже с 4:00 утра и получил подарочную карту Lidl на 30 евро.

Еще два человека, которые встали в очередь уже в 4:12 утра, также получили подарочные карты на 30 евро.

Первые четыре недели после открытия в магазине будут предлагаться специально отобранные товары по особо выгодным ценам.

Магазин на улице Спорта, 10, построен в бывшей промзоне. За счет компании был модернизирован перекресток и установлены новые светофоры, улучшено уличное освещение. Для озеленения территории вокруг магазина высажено около 460 саженцев деревьев и различных кустарников.

Рядом с магазином сегодня также открылся ресторан быстрого питания Burger King.

Предприятие розничной торговли Lidl, входящее в группу Schwarz Group с головным офисом в Неккарзульме (Германия), является одним из ведущих розничных торговцев продуктами питания в Германии и Европе. Lidl имеет более 12 200 магазинов и 220 логистических центров: компания работает в 31 странe и представлена в Азии.

Lidl Latvija создано в феврале 2018 года и 7 октября 2021 года открыло свою сеть магазинов в Латвии. В настоящее время в сети Lidl Latvija работает 25 магазина в 12 городах страны