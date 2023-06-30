Банк Латвии в честь Праздника песни выпустит монету особой формы

В 2023 году исполняется 150 лет с проведения первого Вселатвийского праздника песни. За эти годы он вырос из праздника с участием 1000 певцов в мощное движение нескольких десятков тысяч певцов и танцоров.

Графический дизайн монеты разработали художники Анна Лива Траумане и Харийс Вуценс. В монете переданы ощущения, связанные с праздником песни - его эмоциональная многокрасочность, чувство общности, волнение и визуальное великолепие.

По задумке художников, в форме монеты отражено движение хоровых рядов, развевающиеся флаги и юбки, эмоциональное волнение и сама песня как звуковая волна.

Цена монеты - 89 евро, лимит покупки на одного человека - три монеты.

Тираж монеты - 4000 экземпляров. Монета изготовлена на румынском монетном дворе Regia Autonomǎ Monetǎria Statului.

Купить коллекционную монету можно будет только на сайте e-monetas.lv с 12 часов 30 июня.