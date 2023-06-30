Банк Латвии в честь Праздника песни выпустит монету особой формы

Сегодня, 30 июня, в честь 150-летия Праздника песни Банк Латвии выпустит в обращение серебряную коллекционную монету Dziesma saviļņo ("Песня волнует"), посвященную этому событию.
В 2023 году исполняется 150 лет с проведения первого Вселатвийского праздника песни. За эти годы он вырос из праздника с участием 1000 певцов в мощное движение нескольких десятков тысяч певцов и танцоров.
Графический дизайн монеты разработали художники Анна Лива Траумане и Харийс Вуценс. В монете переданы ощущения, связанные с праздником песни - его эмоциональная многокрасочность, чувство общности, волнение и визуальное великолепие.
По задумке художников, в форме монеты отражено движение хоровых рядов, развевающиеся флаги и юбки, эмоциональное волнение и сама песня как звуковая волна.
Цена монеты - 89 евро, лимит покупки на одного человека - три монеты.
Тираж монеты - 4000 экземпляров. Монета изготовлена на румынском монетном дворе Regia Autonomǎ Monetǎria Statului.
Купить коллекционную монету можно будет только на сайте e-monetas.lv с 12 часов 30 июня.
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