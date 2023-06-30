Местная полиция сообщает, что в аэропорту столицы Молдовы Кишинева неизвестный мужчина открыл стрельбу.
Фото и видео ⟩ В Молдове мужчина открыл стрельбу в аэропорту, его задержали - погибли двое
Сообщается, что мужчина выхватил оружие у пограничника и сделал несколько выстрелов, после чего забаррикадировался в одном из помещений и взял заложников.
Пассажиров эвакуировали из здания, рейсы из аэропорта задержаны.
Видео: Очевидец из аэропорта снимает эвакуированных пассажиров
На место прибыл спецназ, который задержал стрелка.
"На данный момент опасность устранена. Нападавший ранен, ему оказывается медицинская помощь", - сообщили в полиции Молдовы.
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что стрельбу открыл 43-летний гражданин Таджикистана.
По сведениям Ziarul de Garda, речь идет о прилетевшем из Турции мужчине. При этом некоторые местные СМИ указывают, что это российский гражданин, который был призван в армию РФ.
Сообщается о двух погибших в результате перестрелки.
В ближайшее время работа аэропорта возобновится.
Читатель RUS TVNET сообщает, что в аэропорту в момент нападения находились как минимум четыре гражданина Латвии.
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