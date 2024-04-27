Видео Одно из министерств выступает против идеи запретить при закупках товары стран-агрессоров. Почему?

"То, что по-прежнему государственным и муниципальным учреждениям в публичных закупках предлагаются произведенные в России и Беларуси товары или их сырье, абсурдно", - отметил депутат находящегося в оппозиции Национального объединения Угис Митревицс.

В Минздраве отметили, что сейчас ни при одной централизованной закупке национальной службы здравоохранения не закупаются медицинские товары или оборудование из России, однако исключения составляют медикаменты.

Около 10% лекарств, не зарегистрированных в Латвии, но необходимых для пациентов, импортируется из России или Беларуси.

Директор общества за открытость Delna подчеркивает, что у медицинской отрасли было уже достаточно времени со времен начатой Россией войны в Украине, чтобы переориентироваться и изменить поставщиков товаров, как это было сделано в других сферах.

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