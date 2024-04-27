В Латвию по-прежнему поступают медицинские товары и лекарства, или их сырье, произведенное в стране-агрессоре. Но для них нет замены, поэтому Министерство здравоохранения не поддерживает идею запретить в государственных и муниципальных публичных закупках товары, произведенные в России и Беларуси, сообщает TV3.
Видео ⟩ Одно из министерств выступает против идеи запретить при закупках товары стран-агрессоров. Почему?
"То, что по-прежнему государственным и муниципальным учреждениям в публичных закупках предлагаются произведенные в России и Беларуси товары или их сырье, абсурдно", - отметил депутат находящегося в оппозиции Национального объединения Угис Митревицс.
В Минздраве отметили, что сейчас ни при одной централизованной закупке национальной службы здравоохранения не закупаются медицинские товары или оборудование из России, однако исключения составляют медикаменты.
Около 10% лекарств, не зарегистрированных в Латвии, но необходимых для пациентов, импортируется из России или Беларуси.
Директор общества за открытость Delna подчеркивает, что у медицинской отрасли было уже достаточно времени со времен начатой Россией войны в Украине, чтобы переориентироваться и изменить поставщиков товаров, как это было сделано в других сферах.
Подробнее смотрите в сюжете!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!