Sadales tīkls разрешит поменять тариф задним числом

Предприятие говорит, что поменять тариф можно на клиентском портале, но 29 и 30 июня из-за технических работ нельзя было поменять тариф.

Rus.LSM обратился в Sadales tīkls, где пояснили, что подключить специальный тариф можно будет в любой день после первого июля.

Также, по словам компании, изменения будут распространяться на весь июль. То есть будут действовать задним числом.

"Я могу заверить, что независимо от того будет ли изменен тариф 1 июля, 10 июля или 31 июля, он вступит в силу с первого числа месяца. Что касается того почему в данный момент недоступны на нашем портале услуги по смене тарифа, то это связано с серьёзными изменениями в IT-системе", - сообщила Rus.LSM представитель компании Гунта Лине.

Такой подход продолжит действовать еще три месяца, чтобы клиенты разобрались и решили, что для них выгоднее.