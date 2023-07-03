Понедельник, 10 июля, в Латвии будет официальным выходным

Выходной официально перенесен на следующий день.

Это не последний красный день, выпавший на рабочую неделю. Как уже сообщал RUS TVNET, в ближайшее время такая ситуация наступит в ноябре, когда будет отмечаться день провозглашения Латвийской Республики. 18 ноября - это суббота, но отдыхать жители Латвии будут с 18 по 20 ноября. В понедельник официальный выходной.

В конце года нас ждут самые семейные праздники - Рождество и Новый год. 24, 25 и 26 декабря в Латвии отмечается Рождество. Так как 23 и 24 декабря - это суббота и воскресенье, то отдыхать мы будем 4 дня - до вторника, 26 декабря, включительно.

Новый год же отмечается 31 декабря, в этом году мы отпразднуем его в воскресенье, и, конечно, 1 января 2024 года - официальный выходной.