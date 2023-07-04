Эксперт: развитие латвийской экономики сейчас достаточно хрупкое

Одна из причин проблем заключается еще и в том, что ранее не принимались необходимые решения ни со стороны бизнеса, ни со стороны государства, поэтому сейчас видно, что, например, соседние страны намного успешнее привлекают инвестиции .

"Это можно сравнить с тем, что дерево нужно посадить, и только через 10 лет оно сможет плодоносить. Именно в такой ситуации находится Латвия, потому что многое не было сделано десять, пятнадцать лет назад. и теперь нет плодов, чтобы собирать и использовать. Это проявляется и в области инвестиций - возникает вопрос, сколько капитала было вложено в частный сектор, какие решения были приняты о развитии инфраструктуры или развитии компетенций рабочей силы. Это решения, результаты которых мы сейчас испытываем - экономический рост ограничен", - признал Крол.