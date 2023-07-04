Эксперт: развитие латвийской экономики сейчас достаточно хрупкое

Развитие латвийской экономики в настоящее время достаточно хрупкое, а рост валового внутреннего продукта (ВВП) сопровождается рядом рисков, заявил в интервью агентству LETA партнер консалтинговой компании EY в странах Балтии Гунтар Кролс.
"Рисков достаточно много - инфляция, процентные ставки растут, да и в целом конкурентоспособность страны развивалась не в положительную сторону. Это создало достаточно много вызовов для компаний, которые пытаются экспортировать свою продукцию или услуги.
Поэтому в ближайшие годы рост ВВП может быть ограниченным или даже отрицательным", - сказал Кролс.
Одна из причин проблем заключается еще и в том, что ранее не принимались необходимые решения ни со стороны бизнеса, ни со стороны государства, поэтому сейчас видно, что, например, соседние страны намного успешнее привлекают инвестиции.
"Это можно сравнить с тем, что дерево нужно посадить, и только через 10 лет оно сможет плодоносить. Именно в такой ситуации находится Латвия, потому что многое не было сделано десять, пятнадцать лет назад. и теперь нет плодов, чтобы собирать и использовать. Это проявляется и в области инвестиций - возникает вопрос, сколько капитала было вложено в частный сектор, какие решения были приняты о развитии инфраструктуры или развитии компетенций рабочей силы. Это решения, результаты которых мы сейчас испытываем - экономический рост ограничен", - признал Крол.
"К сожалению, нам везде приходится экономить, потому что экономика не выросла так сильно, как могла бы. Мы это видим и по ВВП, и по уровню средней зарплаты, где нас уже обогнала Литва", - сказал предприниматель.
Одна из проблем в том, что Латвия отстает по объему инвестированного местного капитала. Видно, что после финансового кризиса 2008 года многие опасаются пользоваться кредитными ресурсами. Поэтому, даже если компании производят очень хороший продукт или предоставляют хорошие услуги и могли удвоить или утроить объемы своей деятельности, предприниматели предпочли не делать этого из соображений осторожности.
Также Кролс отметил, что, судя по исследованиям и повседневной жизни, государство не очень хочет иностранных инвестиций.
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