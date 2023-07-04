Руководитель airBaltic Мартин Гаусс в прошлом году заработал больше миллиона евро

Также Гаусс задекларировал 417 519 евро других доходов, полученных в airBaltic.

В декларации указано, что Гаусс по-прежнему владеет недвижимостью в Германии, Австрии, Италии, а также в Латвии - Юрмале и Риге.

Руководителю airBaltic также полностью принадлежит зарегистрированная в Германии компания MaGau GmBH.

Гаусс владеет квадроциклом Can-Am Quard 2017 года выпуска, а в пользовании у него имеются четыре автомобиля - Tesla 2019 и 2021 годов, Audi e-tron 2022 года и Mercedes GLE 2019 года.

В 2022 году у Гаусса не было наличных накоплений, а безналичные сбережения в 11 различных учреждениях составили 645 929 евро, что на 94 526 евро меньше, чем годом ранее.

В конце 2022 года у Гаусса также было три кредита на общую сумму 816 236 евро, что на 1764 евро меньше, чем в предыдущем году.

Как сообщалось, в 2021 году Гаусс заработал в airBaltic 829 018 евро.

Оборот концерна airBaltic в прошлом году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше 2021 года, а убытки сократились в 2,5 раза до 54,219 млн евро.