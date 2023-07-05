Видео ⟩ Эксперты о том, каким будет следующий отопительный сезон

Во-вторых, в следующем отопительном сезоне государственная поддержка будет значительно меньше, чем в прошлом году, с 426 млн евро она может уменьшиться до менее чем 100 млн евро.

Однако торговцы считают, что тарифы не должны достичь прошлогоднего уровня. Ряд экспертов пояснили, что "в настоящее время стоимость одного мегаватт-часа на древесной щепе составляет в среднем 26 евро, а самая высокая цена в прошлом году была 45 евро". Правда, муниципалитеты не спешат закупать щепу на следующий сезон, а ждут, пока стабилизируется ситуация на рынке.