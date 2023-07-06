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В Пардаугаве началось строительство панорамного колеса - самого высокого в Балтии

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В Пардаугаве началось строительство панорамного колеса в месте, где ранее находился так называемый памятник Победы.
В Пардаугаве началось строительство панорамного колеса в месте, где ранее находился так называемый памятник Победы. Фото: Ekrānuzņēmums no video

В Пардаугаве началось строительство панорамного колеса в месте, где ранее находился так называемый памятник Победы. Между Ранька дамбис и улицей Слокас началось бурение свай, параллельно производятся конструкция и кабины колеса, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

Обещают, что 65-метровое панорамное колесо будет самым высоким в странах Балтийского моря. В хорошую погоду с него можно будет увидеть и море.

Строительство планируется завершить в середине будущего года.

Право на реализацию этого проекта получило зарегистрированное в Литве предприятие RPR operators, которые было единственным претендентом на право застройки на этой территории. Несколько жителей ближайших домов активно выступали против идеи, однако разрешение на строительство все-таки было получено.

Строитель панорамного колеса выкопал и пересадил два дерева, находившихся на территории колеса. Будут благоустроены и дорожки парка, по которым можно будет дойти до остальной части парка. После демонтажа памятника парк Победы получит новый образ и значение, предложив возможности активного отдыха.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

Галерея: Визуализации панорамного колеса в Пардаугаве

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