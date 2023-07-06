Для участников Праздника песни и танца: в некоторых школах Риги включили отопление

Этой возможностью еще с первых дней Праздника песни и танца воспользовались несколько рижских школ. В школах, внутренние системы отопления которых обслуживает Rīgas siltums , отопление подключается или отключается сразу же по требованию.

Предприятие призывает ответственных за размещение участников праздника лиц при необходимости связаться с лицом, ответственным за отопление в школе.

В холодные и влажные дни лета не придется мерзнуть или бороться с влажностью в квартирах и жителям - сейчас во всех зданиях Риги, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, установлены современные автоматизированные теплоузлы, которые обеспечивают автоматическое включение отопления при понижении температуры воздуха на улице и автоматическое отключение отопления при повышении температуры.