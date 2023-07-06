Для участников Праздника песни и танца: в некоторых школах Риги включили отопление

Предприятие Rīgas siltums подключило к отоплению рижские школы, в которых размещены участники Праздника песни и танца, чтобы они в случае необходимости могли высушить одежду после уличных репетиций и концертов, сообщает агентство LETA.
Как сообщила представитель предприятия Линда Ренце, отопление подключено в минимальном режиме, чтобы высушить промокшую одежду.
Этой возможностью еще с первых дней Праздника песни и танца воспользовались несколько рижских школ. В школах, внутренние системы отопления которых обслуживает Rīgas siltums, отопление подключается или отключается сразу же по требованию.
Предприятие призывает ответственных за размещение участников праздника лиц при необходимости связаться с лицом, ответственным за отопление в школе.
В холодные и влажные дни лета не придется мерзнуть или бороться с влажностью в квартирах и жителям - сейчас во всех зданиях Риги, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, установлены современные автоматизированные теплоузлы, которые обеспечивают автоматическое включение отопления при понижении температуры воздуха на улице и автоматическое отключение отопления при повышении температуры.
Таким образом, вне зависимости от погодных условий в зданиях обеспечивается комфортная температура и теплоэнергия используется рационально.
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