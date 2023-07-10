Эстонский экономист: экспорт в Россию увеличился. Это неприятный сюрприз

Будучи соседом России, Эстония находится в таком положении, когда через нее проходит большее количество товаров, поскольку торговые пути из Украины в Россию закрыты. Также идет адаптация к санкциям. Роль Эстонии здесь в некотором смысле ожидаема, но политически очень неприятна. Очевидно, что есть ряд торговцев, которые торгуют с Россией или закрывают на это глаза, когда страна происхождения выглядит подозрительно на бумаге.

Будущее товарного экспорта не радужно

Для эстонской обрабатывающей промышленности также нет простых решений, поскольку переработка дешевой российской древесины и металла и отправка их в Скандинавию в настоящее время невозможна. Когда экономика скандинавских стран восстановится, положение этих предприятий снова улучшится, но довоенная ситуация не будет полностью восстановлена из-за нехватки сырья, которое придется закупать по более высоким ценам.

Компании, которые раньше поставляли продукцию в Центральную Европу, вероятно, переносят свои производства ближе к крупным европейским странам. Украина и Польша находятся в очень выгодном положении в этом отношении из-за близости рынков сбыта и сырья, а также низкой заработной платы.

И снова единственным решением является изменение структуры торговли. Эстонской экономике приходилось обновляться бесконечное число раз. Этот раз не является исключением. И снова нужно искать новые продукты с высокой добавленной стоимостью, которые можно экспортировать в более отдаленные страны с меньшими затратами. Только так в условиях роста цен можно будет платить более высокую зарплату, которую так ждут эстонские рабочие.

Дефицит торговли товарами сохраняется

Импорт Эстонии в настоящее время диктуется реэкспортом товаров. Признаков значительного увеличения местного спроса не наблюдается. Дефицит торгового баланса может быть увеличен за счет роста потребности в инвестициях, что подразумевает приток инвестиций или инвестиционных товаров.