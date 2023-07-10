Эстонский экономист: экспорт в Россию увеличился. Это неприятный сюрприз

Торговля с Россией идет активно. В то время как общий объем экспорта сократился, экспорт в Россию увеличился, говорит главный экономист Luminor Eesti Ленно Уускюла, комментируя сегодняшнюю статистику внешней торговли, предоставленную Департаментом статистики. Об этом пишет Rus.postimees.
Эстонский экспорт упал уже во второй половине прошлого года
Как и в случае с промышленным производством, в этом году наблюдается стабильность в экспорте товаров. Падение экспорта в евро произошло еще в конце прошлого года. В этом году торговая статистика демонстрирует стабильность. Та же тенденция прослеживается и в промышленном производстве. Поскольку две трети промышленной продукции экспортируется, а промышленное производство в этом году было стабильным, то это два проявления одного и того же явления.
В обрабатывающей промышленности ожидается поступление новостей о закрытии предприятий. В то же время, на рынок выходят новые компании, предлагающие рабочие места, но ожидания работников отличаются от тех, что были на закрывающихся предприятиях. Некоторые семьи в переходный период окажутся в сложной ситуации.
Экспорт в Россию в последнее время, наоборот, увеличился
Однако торговля с Россией активна. В то время как общий объем экспорта снизился по сравнению с прошлым годом, экспорт в Россию увеличился. По сравнению с прошлым годом, он вырос примерно на 10%, а по сравнению с январем - на 5%. На фоне общего падения экспорта такое развитие событий неприятно удивляет.
Будучи соседом России, Эстония находится в таком положении, когда через нее проходит большее количество товаров, поскольку торговые пути из Украины в Россию закрыты. Также идет адаптация к санкциям. Роль Эстонии здесь в некотором смысле ожидаема, но политически очень неприятна. Очевидно, что есть ряд торговцев, которые торгуют с Россией или закрывают на это глаза, когда страна происхождения выглядит подозрительно на бумаге.
Будущее товарного экспорта не радужно
Для эстонской обрабатывающей промышленности также нет простых решений, поскольку переработка дешевой российской древесины и металла и отправка их в Скандинавию в настоящее время невозможна. Когда экономика скандинавских стран восстановится, положение этих предприятий снова улучшится, но довоенная ситуация не будет полностью восстановлена из-за нехватки сырья, которое придется закупать по более высоким ценам.
Компании, которые раньше поставляли продукцию в Центральную Европу, вероятно, переносят свои производства ближе к крупным европейским странам. Украина и Польша находятся в очень выгодном положении в этом отношении из-за близости рынков сбыта и сырья, а также низкой заработной платы.
И снова единственным решением является изменение структуры торговли. Эстонской экономике приходилось обновляться бесконечное число раз. Этот раз не является исключением. И снова нужно искать новые продукты с высокой добавленной стоимостью, которые можно экспортировать в более отдаленные страны с меньшими затратами. Только так в условиях роста цен можно будет платить более высокую зарплату, которую так ждут эстонские рабочие.
Дефицит торговли товарами сохраняется
Импорт Эстонии в настоящее время диктуется реэкспортом товаров. Признаков значительного увеличения местного спроса не наблюдается. Дефицит торгового баланса может быть увеличен за счет роста потребности в инвестициях, что подразумевает приток инвестиций или инвестиционных товаров.
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